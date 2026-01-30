Феникс, восставший из пепла: астрономы решили загадку одной из самых огромных звезд (фото)

Звезда WOH G64 озадачила астрономов своим странным поведением. Ожидалось, что она скоро умрет, но оказалось, что эта звезда пока не собирается исчезать.

Астрономы разгадали космическую загадку, связанную с одной из самых экстремальных звезд, среди всех известных во Вселенной. Звезда WOH G64 находится в галактике Большое Магелланово Облако, которая вращается вокруг Млечного Пути. Эта звезда считается самой ярким, самым холодным и самым пыльным красным сверхгигантом в своей галактике. Считается, что такие звезды, которые существует от 10 до 100 миллионов лет и имеют яркость, в 500 000 раз превышающую яркость Солнца, заканчивают свою жизнь взрывом сверхновой. Но несколько лет назад астрономы столкнулись с загадкой, связанной с необычным поведением WOH G64, которую наконец-то удалось решить. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Universe Today.

Відео дня

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Загадка звезды WOH G64

Несколько лет назад красный сверхгигант WOH G64 начал вести себя таким образом и это озадачило астрономов. Яркость звезды значительно уменьшалась, как и ее характерные пульсации. При этом спектр звезды коренным образом изменился, ведь были обнаружены нетипичные для красных сверхгигантов линии излучения ионизированного газа.

Два года назад астрономы обнаружили, что звезда WOH G64 окутана пылевым облаком. Возникло предположение, что эта звезда полностью вышла из фазы красного сверхгиганта и превратилась в редкого и нестабильного желтого гипергиганта. Такая фаза существует всего несколько тысяч лет, а затем звезда взрывается сверхновой.

Несколько лет назад красный сверхгигант WOH G64 начал вести себя таким образом и это озадачило астрономов Фото: ESO

Желтые гипергиганты встречаются очень редко и известно лишь несколько таких звезд. Если WOH G64 действительно превратилась в желтого гипергиганта, то астрономы могли бы получить уникальную возможность увидеть редкую фазу звездной эволюции перед тем, как звезда исчезнет после взрыва сверхновой.

Авторы исследования решили выяснить, что же на самом деле происходит со звездой WOH G64 и провели наблюдения за ней с помощью Южноафриканского большого телескопа. Ученые выяснили, что несмотря на свое необычное поведение, звезда WOH G64 остается красным сверхгигантом.

В спектрах звезды астрономы обнаружили линии поглощения света от молекул оксида титана, что доказывает, что WOH G64 остается достаточно холодной, чтобы быть красным гипергигантом. Но эти молекулы просто не могут выжить при более высоких температурах желтого гипергиганта.

Решение загадки звезды WOH G64

Ученые считают, что звезда WOH G64 не одинока, а существует в двойной системе с меньшей, более горячей звездой-компаньоном.

По мере приближения этого компаньона, он растягивает атмосферу красного сверхгиганта наружу, разбрасывая звездное вещество по всей системе. Часть этого вещества образует диск вокруг горячего компаньона, создавая излучение ионизированного газа, которое озадачило астрономов. Исследователи считают, что пылевое облако, вероятно, образовано веществом, выброшенным из разрушенной атмосферы WOH G64.

Астрономы говорят, что они увидели "феникса, восставшего из пепла". Атмосфера красного сверхгиганта резко изменяется в результате взаимодействия с компаньоном, но сама звезда продолжает существовать на своей нынешней эволюционной фазе.

Ученые считают, что звезда WOH G64 не одинока, а существует в двойной системе с меньшей, более горячей звездой-компаньоном. Иллюстрация Фото: phys.org

Результаты исследования показывают, как компаньоны крупных звезд могут создавать изменения, имитирующие переход на новую стадию эволюции. Звезда WOH G64 в конечном итоге взорвется как сверхновая, но это произойдет в очень далеком будущем.

WOH G64 – одна из самых больших звезд во Вселенной

Красные сверхгиганты — это самые большие по размеру звезды во Вселенной. Их температура ниже, чем у Солнца, а потому они считаются холодными. При этом такие звезды могут быть в 1200 раз больше Солнце, а их яркость может быть в 500 000 раз больше, чем у нашей звезды.

Диаметр WOH G64 составляет примерно 1, 1 миллиарда километров, что примерно в 800 раз больше диаметра Солнца. Этот гигант находится на расстоянии примерно 160 000 световых лет от нас, он ярче Солнца в 590 000 раз, а его температура составляет примерно 3000 градусов Цельсия (температура поверхности Солнца – 5500 градусов Цельсия).

Как уже писал Фокус, первая сфотографированная черная дыра выбросила струю длиной 3000 световых лет. Астрономы приблизились к разгадке тайны сверхмассивной черной дыры M87*, которая касается механизма запуска гигантской струи из плазмы в окружающий космос.

Также Фокус писал о том, что, согласно другому исследованию, пригодные для жизни планеты могут существовать за пределами традиционной зоны обитаемости звезд.