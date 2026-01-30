Фенікс, що повстав із попелу: астрономи вирішили загадку однієї з найбільших зірок (фото)

Зірка WOH G64 спантеличила астрономів своєю дивною поведінкою. Очікувалося, що вона скоро помре, але виявилося, що ця зірка поки що не збирається зникати.

Астрономи розгадали космічну загадку, пов'язану з однією з найбільш екстремальних зірок, серед усіх відомих у Всесвіті. Зірка WOH G64 розташована в галактиці Велика Магелланова Хмара, яка обертається навколо Чумацького Шляху. Ця зірка вважається найяскравішим, найхолоднішим і найпильнішим червоним надгігантом у своїй галактиці. Вважається, що такі зірки, які існують від 10 до 100 мільйонів років і мають яскравість, що в 500 000 разів перевищує яскравість Сонця, закінчують своє життя вибухом наднової. Але кілька років тому астрономи зіткнулися із загадкою, пов'язаною з незвичайною поведінкою WOH G64, яку нарешті вдалося вирішити. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Universe Today.

Загадка зірки WOH G64

Кілька років тому червоний надгігант WOH G64 почав поводитися таким чином і це спантеличило астрономів. Яскравість зірки значно зменшувалася, як і її характерні пульсації. При цьому спектр зірки докорінно змінився, адже було виявлено нетипові для червоних надгігантів лінії випромінювання іонізованого газу.

Два роки тому астрономи виявили, що зірка WOH G64 оповита пиловою хмарою. Виникло припущення, що ця зірка повністю вийшла з фази червоного надгіганта і перетворилася на рідкісного і нестабільного жовтого гіпергіганта. Така фаза існує всього кілька тисяч років, а потім зірка вибухає надновою.

Жовті гіпергіганти зустрічаються дуже рідко і відомо лише кілька таких зірок. Якщо WOH G64 дійсно перетворилася на жовтого гіпергіганта, то астрономи могли б отримати унікальну можливість побачити рідкісну фазу зоряної еволюції перед тим, як зірка зникне після вибуху наднової.

Автори дослідження вирішили з'ясувати, що ж насправді відбувається із зіркою WOH G64 і провели спостереження за нею за допомогою Південноафриканського великого телескопа. Вчені з'ясували, що незважаючи на свою незвичайну поведінку, зірка WOH G64 залишається червоним надгігантом.

У спектрах зірки астрономи виявили лінії поглинання світла від молекул оксиду титану, що доводить, що WOH G64 залишається досить холодною, щоб бути червоним гіпергігантом. Але ці молекули просто не можуть вижити при більш високих температурах жовтого гіпергіганта.

Розв'язання загадки зірки WOH G64

Вчені вважають, що зірка WOH G64 не самотня, а існує в подвійній системі з меншою, гарячішою зіркою-компаньйоном.

У міру наближення цього компаньйона, він розтягує атмосферу червоного надгіганта назовні, розкидаючи зоряну речовину по всій системі. Частина цієї речовини утворює диск навколо гарячого компаньйона, створюючи випромінювання іонізованого газу, яке спантеличило астрономів. Дослідники вважають, що пилова хмара, ймовірно, утворена речовиною, викинутою зі зруйнованої атмосфери WOH G64.

Астрономи кажуть, що вони побачили "фенікса, що повстав із попелу". Атмосфера червоного надгіганта різко змінюється внаслідок взаємодії з компаньйоном, але сама зірка продовжує існувати на своїй нинішній еволюційній фазі.

Результати дослідження показують, як компаньйони великих зірок можуть створювати зміни, що імітують перехід на нову стадію еволюції. Зірка WOH G64 в кінцевому підсумку вибухне як наднова, але це станеться в дуже далекому майбутньому.

WOH G64 — одна з найбільших зірок у Всесвіті

Червоні надгіганти — це найбільші за розміром зірки у Всесвіті. Їхня температура нижча, ніж у Сонця, а тому вони вважаються холодними. При цьому такі зірки можуть бути в 1200 разів більшими за Сонце, а їхня яскравість може бути в 500 000 разів більшою, ніж у нашої зірки.

Діаметр WOH G64 становить приблизно 1, 1 мільярда кілометрів, що приблизно у 800 разів більше за діаметр Сонця. Цей гігант знаходиться на відстані приблизно 160 000 світлових років від нас, він яскравіший за Сонце в 590 000 разів, а його температура становить приблизно 3000 градусів Цельсія (температура поверхні Сонця — 5500 градусів Цельсія).

