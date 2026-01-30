Дивовижне відкриття: потенційно населені планети знаходяться там, де не очікували вчені

Нове дослідження припускає, що життя на планетах може існувати далеко за межами традиційної зони населеності зірок.

Життю в тому вигляді, в якому ми його знаємо, потрібна рідка вода. Для існування рідкої води на планеті вона має перебувати в певній області, яка називається зоною населеності зірки. Ця зона визначається за розміром зірки і відстанню між планетою і зіркою. Тепер же вчені виявили, що рідка вода може існувати на планетах за межами зони населеності зірок. Таким чином планети, які раніше вважалися непридатними для життя, можуть бути потенційно населеними. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Space.

Зона населеності зірки — що це?

Зона населеності — це область навколо зірки, де на кам'янистій планеті може існувати вода в рідкому вигляді. Тобто на планеті існує така температура, що вода не перетворюється на лід або газ. Це традиційне уявлення про зону населеності зірки.

У Сонячній системі зона населеності починається приблизно на орбіті Венери, другої планети від Сонця, проходить повз орбіту Землі і простягається приблизно до орбіти Марса. Традиційна модель зони населеності була створена на основі Землі, яка отримує потрібну кількість тепла та енергії для існування рідкої води та підтримки життя.

Більшість планет схожих на Землю обертається навколо червоних карликів

Більшість виявлених кам'янистих планет обертаються навколо менших, холодніших за Сонце зірок, відомих як червоні карлики. Їх найбільше в нашій галактиці Чумацький Шлях.

Але багато хто з цих планет завжди звернені до своєї зірки тільки одним боком. Тому на одному боці планети завжди день, а на іншому панує вічна ніч. Через те, що такі планети перебувають близько до своїх зірок, вважалося, що ні на спекотному денному боці планети, ні на холодному нічному боці, не може існувати життя, адже вода не буде перебувати в рідкому стані.

Більшість виявлених кам'янистих планет обертаються навколо менших, холодніших за Сонце зірок, відомих як червоні карлики. Ілюстрація Фото: Forbes

Більше придатних для життя планет, ніж передбачалося

Вчені створили нову кліматичну модель, яка показала, що такі планети можуть підтримувати наявність рідкої води на своєму нічному боці, навіть якщо вони перебувають за межами традиційної зони населеності зірки. Учені виявили, що навіть помірне перенесення тепла з денного на нічний бік планети може підтримувати температуру на нічному боці вище нуля. Тобто рідка вода може існувати, навіть якщо планета розташована близько до своєї зірки, ближче, ніж Земля до Сонця. Це означає, що на таких планетах є умови для появи і розвитку життя, вважають учені.

Автори дослідження кажуть, що, виходячи з отриманих даних, традиційна зона населеності зірок має бути розширена. Висновки вчених підтверджують нещодавнє виявлення в атмосфері деяких кам'янистих планет, які обертаються навколо червоних карликів, водяної пари та інших летючих газів. Але вважалося, що такі сполуки не можуть існувати в умовах цих планет.

Результати дослідження показують, що такі планети можуть зберігати значну кількість води, незважаючи на те, що перебувають за межами класичних зон населеності. Але вчені вважають, що зону населеності зірок потрібно розширити в обох напрямках. Тобто потенційно населені світи можуть перебувати не тільки дуже близько до зірок, а й далі, ніж Земля від Сонця.

Вважається, що на більш далеких планетах рідка вода має існувати у вигляді льоду, адже туди надходить мало зоряного світла і тепла. Але нова кліматична модель показує, що навіть на таких планетах рідка вода може існувати під товстими шарами льоду, у вигляді підльодовикових озер. Під товстими шарами льоду тепло з надр планети може розтопити лід знизу, утворюючи озера з рідкої води. На Землі такі озера існують в Антарктиді й підтримують мікробне життя. Це означає, що рідка вода на поверхні — це не єдине можливе середовище існування на планеті.

Це дослідження розширює діапазон планет, які можна вважати потенційно населеними.

