Удивительное открытие: потенциально обитаемые планеты находятся там, где не ожидали ученые

Новое исследование предполагает, что жизнь на планетах может существовать далеко за пределами традиционной зоны обитаемости звезд.

Жизни в том виде, в котором мы ее знаем, нужна жидка вода. Для существования жидкой воды на планете она должна находиться в определенной области, которая называется зоной обитаемости звезды. Эта зона определяется по размеру звезды и расстоянию между планетой и звездой. Теперь же ученые обнаружили, что жидкая вода может существовать на планетах за пределами зоны обитаемости звезд. Таким образом планеты, которые ранее считались непригодными для жизни, могут быть потенциально обитаемыми. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Space.

Зона обитаемости звезды – что это?

Зона обитаемости – это область вокруг звезды, где на каменистой планете может существовать вода в жидком виде. То есть на планете существует такая температура, что вода не превращается в лед или газ. Это традиционное представление о зоне обитаемости звезды.

В Солнечной системе зона обитаемости начинается примерно на орбите Венеры, второй планеты от Солнца, проходит мимо орбиты Земли и простирается примерно до орбиты Марса. Традиционная модель зоны обитаемости была создана на основе Земли, которая получает нужно количество тепла и энергии для существования жидкой воды и поддержания жизни.

Большинство планет похожих на Землю вращается вокруг красных карликов

Большинство обнаруженных каменистых планет вращаются вокруг меньших, более холодных чем Солнце звезд, известных как красные карлики. Их больше всего в нашей галактике Млечный Путь.

Но многие из этих планет всегда обращены к своей звезде только одной стороной. Поэтому на одной стороне планеты всегда день, а на другой царит вечная ночь. Из-за того, что такие планеты находятся близко к своим звездам, считалось ни на жаркой дневной стороне планете, ни на холодной ночной стороне, не может существовать жизнь, ведь вода не будет находится в жидком состоянии.

Больше пригодных для жизни планет, чем предполагалось

Ученые создали новую климатическую модель, которая показала, что такие планеты могут поддерживать наличие жидкой воды на своей ночной стороне, даже если они находятся за пределами традиционной зоны обитаемости звезды. Ученые обнаружили, что даже умеренный перенос тепла из дневной на ночную сторону планеты может поддерживать температуру на ночной стороне выше нуля. То есть жидкая вода может существовать, даже если планета находится близко к своей звезде, ближе, чем Земля к Солнцу. Это значит, что на таких планетах есть условия для появления и развития жизни, считают ученые.

Авторы исследования говорят, что, исходя из полученных данных, традиционная зона обитаемости звезд должна быть расширена. Выводы ученых подтверждают недавнее обнаружение в атмосфере некоторых каменистых планет, которые вращаются вокруг красных карликов, водяного пара и других летучих газов. Но считалось, что такие соединения не могут существовать в условиях данных планет.

Результаты исследования показывают, что такие планеты могут сохранять значительное количество воды, несмотря на то, что находятся за пределами классических зон обитаемости. Но ученые считают, что зону обитаемости звезд нужно расширить в обоих направлениях. То есть потенциально обитаемые миры могут находится не только очень близко к звездам, но и дальше, чем Земля от Солнца.

Считается, что на более далеких планетах жидкая вода должна существовать в виде льда, ведь туда поступает мало звездного света и тепла. Но новая климатическая модель показывает, что даже на таких планетах жидкая вода может существовать под толстыми слоями льда, в виде подледниковых озер. Под толстыми слоями льда тепло из недр планеты может растопить лед снизу, образуя озера из жидкой воды. На Земле такие озера существуют в Антарктиде и поддерживают микробную жизнь. Это значит, что жидкая вода на поверхности — это не единственная возможная среда обитания на планете.

Это исследование расширяет диапазон планет, которые можно считать потенциально обитаемыми.

