На спутнике Юпитера начался апокалипсис: что обнаружил аппарат NASA на Ио (фото)

Ио является миром с самым большим количеством вулканов в Солнечной системе. Космический аппарат NASA “Юнона” обнаружил крупнейшее извержение вулканов на этом спутнике Юпитера.

На спутнике Юпитера Ио космический аппарат "Юнона" обнаружил самый мощный вулканический катаклизм, когда-либо наблюдавшийся в Солнечной системе. В южном полушарии Ио аппарат обнаружил одновременное извержение десятков вулканов, которое происходило на площади 65 000 квадратных километров. Синхронные извержения вулканов указывают на ранее не обнаруженную сеть взаимосвязанных магматических резервуаров, скрытых прямо под покрытой лавой поверхностью Ио. Исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Planets, пишет Space.

Во время сближения с Ио, который является одним из крупнейших спутников Юпитера, где находится примерно 400 вулканов, космический аппарат "Юнона" зафиксировал самое мощное извержение вулканов из всех зарегистрированных на этом вулканическом мире. В обширном регионе в южном полушарии Ио было обнаружено одновременное извержение десятков вулканов. Такого астрономы еще не видели. Ученые говорят, что идеальная синхронность предполагает, что это было одно огромное извержение, распространяющееся по недрам Ио на сотни километров.

В результате извержения вулканов выделилось примерно в 140–260 тераватт энергии (один тераватт — это триллион ватт). Предыдущее самое мощное вулканическое извержение на Ио, зафиксированное в 2001 году, имело мощность около 80 тераватт.

Космический аппарат "Юнона" с помощью прибора JIRAM, который видит инфракрасное излучение, обнаружил самое мощное извержение вулканов из всех зарегистрированных на спутнике Юпитера Фото: NASA

По словам ученых, крупнейшее извержение вулканов на Ио было зафиксировано, когда аппарат "Юнона" приблизился к спутнику Юпитера на расстояние 74 400 километров 27 декабря 2024 года.

Диметр Ио составляет 3643 км и по всей поверхности спутника разбросаны примерно 400 вулканов, что делает данный мир самым вулканическим в Солнечной системе. Извержения на Ио происходят из-за того, что мощная гравитация Юпитера сжимает и деформирует внутреннюю часть Ио, что приводит к созданию большого количества тепла, необходимого для поддержания мантии в расплавленном состоянии. Расплавленное вещество из недр Ио под влиянием Юпитера постоянно выходит наружу.

Снимки Ио, полученные аппаратом "Юнона", позволяют увидеть, как изменился регион, в котором произошло крупнейшее извержение вулканов Фото: NASA

Наиболее интригующим в этом масштабном вулканическом извержении является то, что сразу несколько десятков вулканов начали извергаться одновременно, а значит они связаны связь с обширными магматическими резервуарами под поверхностью, которые позволяют возникать множеству извержений одновременно.

Ученые считают, что подповерхностный слой и мантия Ио могут быть похожи на губку, в том смысле, что они заполнены порами, содержащими магму. Интересно, что не все известные вулканы в данном регионе извергались, что предполагает, что те, которые не извергались, не были связаны с этой магматической сетью, а могли быть связаны с другими.

Спутник Юпитера Ио покрыт вулканами, лавовыми потоками и отложениями пепла Фото: NASA

Ученые говорят, что извержение вулканов такого масштаба, вероятно, оставит долгоживущие лавовые следы на поверхности Ио. Эти изменения в ландшафте аппарат "Юнона" будет искать во время дальнейших наблюдений за спутником Юпитера.

Крупнейшее извержение вулканов на Ио было обнаружено благодаря инфракрасному прибору JIRAM, который был разработан для исследования теплового излучения в атмосфере Юпитера и поиска полярных сияний на газовом гиганте.

