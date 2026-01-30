Обнаружена самая далекая галактика во Вселенной: бросает вызов представлениям о космосе (фото)

Астрономы нашли подтверждение того, что они обнаружили самую древнюю и самую далекую галактику среди известных. Свет от нее перемещался к нам более 13,5 миллиардов лет.

В прошлом году астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили удивительно яркую галактику, которая существовала, как предполагалось, уже через 280 миллионов лет после Большого взрыва. Теперь же это открытие официально подтверждено. И эта галактика бросает вызов представлениям о Вселенной. Исследование принято к публикации в журнале Open Journal of Astrophysics, а пока размещено на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы подтвердили, что космический телескоп Уэбб действительно обнаружил самую далекую и самую старую галактику во Вселенной среди известных. Она получила название MoM-z14 и ученые увидели ее такой, какой она была через 280 миллионов лет после Большого взрыва. Это значит, что свет от этой галактики перемещался к нам более 13,5 миллиардов лет. Из-за этого свет галактики сместился в красную часть электромагнитного спектра.

Відео дня

Ранее самой далекой галактикой считалась JADES-GS-z14-0, которая существовала через 290 миллионов лет после Большого взрыва, ее также обнаружил телескоп Уэбб.

По оценкам ученых, галактика MoM-z14 является довольно компактной для того количества света, которое она излучает. Ее диаметр составляет около 240 световых лет, что примерно в 400 раз меньше диаметра Млечного Пути. При этом масса MoM-z14 примерно эквивалентна массе карликовой галактики Малое Магелланово Облако, которая вращается вокруг Млечного Пути.

Астрономы подтвердили, что космический телескоп Уэбб действительно обнаружил самую далекую и самую старую галактику во Вселенной среди известных. Она получила название MoM-z14 и ученые увидели ее такой, какой она была через 280 миллионов лет после Большого взрыва Фото: NASA

Теоретически галактика MoM-z14 не должна существовать, ведь она существует в хорошо сформированном состоянии в то время, в которое, согласно теориям, галактики только начали формироваться. Также MoM-z14 в 100 раз ярче, чем предсказывали теории для галактик, которые только появились во Вселенной через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Поэтому данная галактика ставит под сомнение существующие модели ранней Вселенной. Астрономы говорят, что между теорией и наблюдениями, которые касаются ранней Вселенной, растет разрыв, а значит, возможно придется изменить представление о раннем космосе.

Ранее самой далекой галактикой считалась JADES-GS-z14-0, которая существовала через 290 миллионов лет после Большого взрыва Фото: NASA

Также ученых удивило то, что они обнаружили в составе галактики MoM-z14 слишком много азота, чем предсказывали теории. Считается, что времени для образования такого большого количества азота у самых ранних звезд было недостаточно. Это значит, что первые звезды все же могли производить азот в гораздо большем количестве, чем предполагалось.

Это открытие говорит о том, что условия в ранней Вселенной могли отличаться от того, как их сейчас представляют астрономы.

Ученые также отметили, что галактика MoM-z14 демонстрирует признаки рассеивания плотного тумана из нейтрального водорода, который существовал в течение первых нескольких сотен миллионов лет после Большого взрыва. Этот плотный водородный туман мешал распространению света по всей Вселенной. Но в галактике MoM-z14 были обнаружены признаки начала эпохи реионизации, когда первые звезды произвели достаточно света, чтобы разрушить плотный водородный туман в ранней Вселенной, и этот свет смог начать распространяться в пространстве.

Как уже писал Фокус, сегодня на Европу упадет неконтролируемая китайская космическая ракета весом 11 тонн

Также Фокус писал о том, что появилась новая версия возникновения первых черных дыр во Вселенной.