Виявлено найдальшу галактику у Всесвіті: кидає виклик уявленням про космос (фото)

Астрономи знайшли підтвердження того, що вони виявили найдавнішу і найдальшу галактику серед відомих. Світло від неї переміщалося до нас понад 13,5 мільярдів років.

Минулого року астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили напрочуд яскраву галактику, що існувала, як передбачалося, вже через 280 мільйонів років після Великого вибуху. Тепер же це відкриття офіційно підтверджено. І ця галактика кидає виклик уявленням про Всесвіт. Дослідження прийнято до публікації в журналі Open Journal of Astrophysics, а поки розміщено на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Астрономи підтвердили, що космічний телескоп Вебб справді виявив найдальшу та найстарішу галактику у Всесвіті серед відомих. Вона отримала назву MoM-z14 і вчені побачили її такою, якою вона була через 280 мільйонів років після Великого вибуху. Це означає, що світло від цієї галактики переміщалося до нас понад 13,5 мільярдів років. Через це світло галактики змістилося в червону частину електромагнітного спектра.

Відео дня

Раніше найдальшою галактикою вважалася JADES-GS-z14-0, яка існувала через 290 мільйонів років після Великого вибуху, її також виявив телескоп Вебб.

За оцінками вчених, галактика MoM-z14 є досить компактною для тієї кількості світла, яке вона випромінює. Її діаметр становить близько 240 світлових років, що приблизно в 400 разів менше діаметра Чумацького Шляху. При цьому маса MoM-z14 приблизно еквівалентна масі карликової галактики Мала Магелланова Хмара, яка обертається навколо Чумацького Шляху.

Астрономи підтвердили, що космічний телескоп Вебб справді виявив найвіддаленішу і найстарішу галактику у Всесвіті серед відомих. Вона отримала назву MoM-z14 і вчені побачили її такою, якою вона була через 280 мільйонів років після Великого вибуху Фото: solar-system

Теоретично галактика MoM-z14 не повинна існувати, адже вона існує в добре сформованому стані в той час, коли, згідно з теоріями, галактики тільки почали формуватися. Також MoM-z14 у 100 разів яскравіша, ніж передбачали теорії для галактик, що тільки-но з'явилися у Всесвіті через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху.

Тому ця галактика ставить під сумнів наявні моделі раннього Всесвіту. Астрономи кажуть, що між теорією і спостереженнями, які стосуються раннього Всесвіту, зростає розрив, а отже, можливо доведеться змінити уявлення про ранній космос.

Раніше найдальшою галактикою вважалася JADES-GS-z14-0, яка існувала через 290 мільйонів років після Великого вибуху Фото: solar-system

Також учених здивувало те, що вони виявили в складі галактики MoM-z14 занадто багато азоту, ніж передбачали теорії. Вважається, що часу для утворення такої великої кількості азоту у найбільш ранніх зірок було недостатньо. Це означає, що перші зірки все ж могли виробляти азот у набагато більшій кількості, ніж передбачалося.

Це відкриття говорить про те, що умови в ранньому Всесвіті могли відрізнятися від того, як їх зараз уявляють астрономи.

Учені також зазначили, що галактика MoM-z14 демонструє ознаки розсіювання щільного туману з нейтрального водню, що існував упродовж перших кількох сотень мільйонів років після Великого вибуху. Цей щільний водневий туман заважав поширенню світла по всьому Всесвіту. Але в галактиці MoM-z14 було виявлено ознаки початку епохи реіонізації, коли перші зірки виробили достатньо світла, щоб зруйнувати щільний водневий туман у ранньому Всесвіті, і це світло змогло почати поширюватися в просторі.

Як уже писав Фокус, сьогодні на Європу впаде неконтрольована китайська космічна ракета вагою 11 тонн

Також Фокус писав про те, що з'явилася нова версія виникнення перших чорних дір у Всесвіті.