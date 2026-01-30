Сегодня на Европу упадет неконтролируемая китайская космическая ракета весом 11 тонн: для каких стран существует угроза

В пятницу, 30 января, неконтролируемая китайская ракета ZQ 3 R/B упадет на Землю, что может повлечь негативные последствия. Ученые прозвали ее "чрезвычайно большим космическим мусором".

ZQ 3 R/B достигает длиной около 11-13 метров, а ее вес составляет не менее 11 тонн. Прогнозы по падению и риски от этого обнародовал Национальный центр космической ситуации Финского метеорологического института, который совместно с европейской сетью отслеживает движение и исследует угрозы от неконтролируемой ракеты.

По прогнозам ученых, вторая ступень ракеты войдет в атмосферу Земли примерно в 10:40 часов по киевскому времени. Однако эти данные очень предварительные, поскольку ученые специалисты также учитывают десятичасовую погрешность из-за неконтролируемого состояния космического объекта.

Финский метеорологический институт | точно неизвестно, когда китайская ракета ZQ 3 R/B упадет на Землю

Точно спрогнозировать время и место падения ракеты можно будет только тогда, когда объект вернется в атмосферу, отмечают ученые. В то же время, по их предварительным оценкам, любые части ZQ 3 R/B приземлятся в Европе: возможная территория падения — к югу от Дании и стран Балтии.

"Объект находится на такой орбите, что он или его части не могут упасть на Финляндию", — считают в Финском метеорологическом институте.

Между тем издание RCB сообщило, что Польское космическое агентство (POLSA) оценивает возможность деорбитации ZQ 3 R/B над территорией Польши. Там высчитывают, что деорбитация может произойти между 03:35 и 16:51 часами по польскому времени, однако информация также очень предварительная.

Ученые предупреждают, что вхождение ракеты в атмосферу может повлиять на воздушное движение.

Что известно о китайской космической ракете ZQ 3 R/B

Китайская ракета ZQ 3 R/B была запущена в космос 3 декабря 2025 года. Как говорится на сайте Space Surveillance and Tracking (SST), первый запуск, возможно, включал макет полезной нагрузки, который мог остаться прикрепленным ко второй ступени ракеты-носителя. С тех пор ракета, судя по полученным данным, бесконтрольно подвергается разрушению.

