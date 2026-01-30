Сьогодні на Європу впаде неконтрольована китайська космічна ракета вагою 11 тонн: для яких країн існує загроза

У п'ятницю, 30 січня, неконтрольована китайська ракета ZQ 3 R/B впаде на Землю, що може спричинити негативні наслідки. Науковці прозвали її "надзвичайно великим космічним сміттям".

ZQ 3 R/B сягає довжиною близько 11-13 метрів, а її вага становить щонайменше 11 тонн. Прогнози щодо падіння та ризики від цього оприлюднив Національний центр космічної ситуації Фінського метеорологічного інституту, який спільно з європейською мережею відстежує рух та досліджує загрози від неконтрольованої ракети.

За прогнозами науковців, другий ступінь ракети увійде в атмосферу Землі приблизно об 10:40 годині за київським часом. Проте ці дані дуже попередні, оскільки вчені фахівці також зважають на десятигодинну похибку через неконтрольований стан космічного об'єкта.

Фінський метеорологічний інститут | точно невідомо, коли китайська ракета ZQ 3 R/B впаде на Землю

Точно спрогнозувати час та місце падіння ракети можна буде тільки тоді, коли об'єкт повернеться в атмосферу, наголошують науковці. Водночас, за їхніми попередніми оцінками, будь-які частини ZQ 3 R/B приземляться у Європі: можлива територія падіння — на південь від Данії та країн Балтії.

"Об'єкт перебуває на такій орбіті, що він або його частини не можуть впасти на Фінляндію", — вважають у Фінському метеорологічному інституті.

Тим часом видання RCB повідомило, що Польське космічне агентство (POLSA) оцінює можливість деорбітації ZQ 3 R/B над територією Польщі. Там вираховують, що деорбітація може статися між 03:35 та 16:51 годинами за польським часом, однак інформація також дуже попередня.

Науковці попереджають, що входження ракети в атмосферу може вплинути на повітряний рух.

Що відомо про китайську космічну ракету ZQ 3 R/B

Китайську ракету ZQ 3 R/B було запущено у космос 3 грудня 2025 року. Як йдеться на сайті Space Surveillance and Tracking (SST), перший запуск, можливо, включав макет корисного навантаження, який міг залишитися прикріпленим до другого ступеня ракети-носія. Відтоді ракета, судячи з отриманих даних, безконтрольно зазнає руйнації.

