Сьогодні на Європу впаде неконтрольована китайська космічна ракета вагою 11 тонн: для яких країн існує загроза
У п'ятницю, 30 січня, неконтрольована китайська ракета ZQ 3 R/B впаде на Землю, що може спричинити негативні наслідки. Науковці прозвали її "надзвичайно великим космічним сміттям".
ZQ 3 R/B сягає довжиною близько 11-13 метрів, а її вага становить щонайменше 11 тонн. Прогнози щодо падіння та ризики від цього оприлюднив Національний центр космічної ситуації Фінського метеорологічного інституту, який спільно з європейською мережею відстежує рух та досліджує загрози від неконтрольованої ракети.
За прогнозами науковців, другий ступінь ракети увійде в атмосферу Землі приблизно об 10:40 годині за київським часом. Проте ці дані дуже попередні, оскільки вчені фахівці також зважають на десятигодинну похибку через неконтрольований стан космічного об'єкта.
Точно спрогнозувати час та місце падіння ракети можна буде тільки тоді, коли об'єкт повернеться в атмосферу, наголошують науковці. Водночас, за їхніми попередніми оцінками, будь-які частини ZQ 3 R/B приземляться у Європі: можлива територія падіння — на південь від Данії та країн Балтії.
"Об'єкт перебуває на такій орбіті, що він або його частини не можуть впасти на Фінляндію", — вважають у Фінському метеорологічному інституті.
Тим часом видання RCB повідомило, що Польське космічне агентство (POLSA) оцінює можливість деорбітації ZQ 3 R/B над територією Польщі. Там вираховують, що деорбітація може статися між 03:35 та 16:51 годинами за польським часом, однак інформація також дуже попередня.
Науковці попереджають, що входження ракети в атмосферу може вплинути на повітряний рух.
Що відомо про китайську космічну ракету ZQ 3 R/B
Китайську ракету ZQ 3 R/B було запущено у космос 3 грудня 2025 року. Як йдеться на сайті Space Surveillance and Tracking (SST), перший запуск, можливо, включав макет корисного навантаження, який міг залишитися прикріпленим до другого ступеня ракети-носія. Відтоді ракета, судячи з отриманих даних, безконтрольно зазнає руйнації.
