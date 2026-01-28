Там может быть внеземная жизнь: аппарат NASA получил важные данные о спутнике Юпитера (фото)

Космический аппарат NASA “Юнона” определил толщину ледяной оболочки спутника Юпитера под названием Европа. Это имеет важное значение для понимания того, может ли этот мир действительно быть обитаемым.

Новые данные, полученные микроволновым радиометром зонда NASA "Юнона", который вращается вокруг Юпитера, помогли ученым выяснить толщину ледяной оболочки спутника этой планеты под названием Европа. Также ученые получили новые данные о подповерхностной структуре ледяной оболочки Европы. Это важно для понимания внутреннего устройства Европы и определения возможности того, что в подземном океане может существовать внеземная жизнь. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Phys.

Спутник Юпитера Европа имеет диаметр примерно 3100 метров, а значит он немного меньше Луны. Считается, что под ледяной оболочкой Европы скрывается огромный океан из воды, где может существовать внеземная жизнь. Имеются данные, свидетельствующие о том, что ингредиенты необходимые для создания и развития жизни могут существовать в этом океане.

Изучение различных характеристик ледяной оболочки Европы, включая ее толщину, имеют большое значение для понимания внутреннего устройства спутника Юпитера и возможности существования там необходимых для жизни условий.

Хотя прибор MWR космического аппарата "Юнона" был разработан для исследования атмосферы Юпитера, этот инструмент оказался ценным и для изучения ледяных и вулканических спутников газового гиганта.

Когда аппарат "Юнона" приблизился к ледяной поверхности Европы на расстояние около 360 километров, микроволновой радиометр MWR собрал данные о ледяной оболочке и ее подповерхностной структуре.

В результате ученые выяснили, что толщина ледяной оболочки Европы составляет около 29 километров, что согласуется с предположениями астрономов. При этом ученые указывают на то, что это может быть только верхний слой, в основном состоящий из замерзшей воды. Если существует и внутренний слой, то толщина ледяной оболочки Европы может быть больше на несколько километров.

Такая толстая ледяная оболочка может усложнять поступление кислорода и питательных веществ с поверхности Европы в подземный океан. Поэтому необходимо лучше изучить этот процесс, который может повлиять на потенциальную обитаемость Европы.

Также астрономы обнаружили в ледяной оболочке трещины и пустоты небольших размеров, которые простираются на глубину в несколько десятков метров от поверхности. Небольшой размер и малая глубина залегания этих структур указывают на то, что они вряд ли являются значимым путем для переноса кислорода и питательных веществ с поверхности Европы в подземный океан.

Поэтому вопрос о потенциальной обитаемости Европы остается открытым.

В 2030 году спутник Юпитера Европу начнет изучать космический аппарат NASA Europa Clipper, который сможет выяснить, может ли там существовать внеземная жизнь.

