Сотни неизвестных аномалий в космосе обнаружили астрономы с помощью ИИ (фото)

Ученые проанализировали более 100 миллионов изображений из архива космического телескопа Хаббл и обнаружили в космосе сотни ранее неизвестных объектов.

Вселенная настолько огромна, а сложность обнаружения всего, что есть в космосе, настолько велика, что это все равно что пересчитать все песчинки в Сахаре. Но теперь, с помощью искусственного интеллекта, астрономы обнаружили более 800 ранее неизвестных космических аномалий, скрытых в архивных данных космического телескопа Хаббл. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Scientific American.

Ученые из Европейского космического агентства (EКА) разработали инструмент на основе ИИ, получивший название AnomalyMatch, чтобы обнаружить аномалии на изображениях космоса. превзошли все ожидания. Были обнаружены более 1400 аномальных объектов, но более 800 из них не были известны астрономам.

ИИ обработал всего за 2,5 дня почти 100 миллионов изображений из архива данных космического телескопа Хаббл, собранных за 35 лет. Чтобы обработать весь архив в поисках космических аномалий ученым пришлось бы потратить месяцы или годы, если бы они это делали без помощи ИИ.

Шесть ранее неизвестных астрофизических объектов из архива данных космического телескопа Хаббл Фото: ESA

Астрономы из ЕКА говорят, что астрономы хорошо справляются с обнаружением космических аномалий, но данных телескопа Хаббл слишком много, чтобы они могли вручную обрабатывать их быстро и с необходимой степенью детализации.

Наиболее распространенным типом аномалий были слияния и взаимодействие галактик, что может приводить к образованию странных форм или длинных хвостов из звезд и газа.

Аномальное слияние галактик Фото: ESA

Среди почти 1400 аномальных объектов были обнаружены необычные слияния галактик, галактики-медузы, у которых появляется длинный газовый хвост и другие необычные особенности Вселенной.

Например, были обнаружены десятки возможных гравитационных линз. Они важны, поскольку позволяют наблюдать объекты, которые в противном случае находятся слишком далеко. Гравитация галактики на переднем плане искривляет пространство-время, так что свет от галактики на заднем плане усиливается. Гравитационные линзы также помогают ученым изучать распределение темной материи во Вселенной, измерять расстояния в космосе и космическое расширение, а также проверять общую теорию относительности Эйнштейна.

Аномальная галактика Фото: ESA

Также астрономы обнаружили десятки странных объектов, которые не поддаются простому объяснению и их сложно классифицировать.

Ученые говорят, что этот инструмент на основе ИИ может помочь проанализировать и другие масштабные архивы данных, собранные разными телескопами за разный период времени.

