Если астероид врежется в Луну в 2032 году, то пострадает и наша планета: что произойдет

Согласно расчетам ученых, 22 декабря 2032 года в Луну может врезаться астероид шириной 60 метров. Есть как позитивные, так и негативные последствия этого удара.

Астероид 2024 YR4 шириной примерно 60 метров был обнаружен в конце 2024 года и в начале 2025 года предполагалось, что он может врезаться в Землю в 2032 году. Но затем расчеты показали, что шансы столкновения этого астероида с нашей планетой практически равны нулю. Новое исследование предполагает, что 2024 YR4 может врезаться в Луну 22 декабря 2032 года, хотя шансы на это пока что небольшие – всего 4%. Ученые рассмотрели, как негативные, так и позитивные последствия этого удара. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

По словам ученых, если произойдет столкновение астероида 2024 YR4 с Луной, то во время удара высвободится энергия эквивалентная взрыву термоядерной бомбы. С одной стороны, это событие может иметь негативные последствия для Земли, но с другой стороны может иметь позитивные последствия для исследования Луны.

Ученые говорят, что удар астероида даст уникальную возможность изучить геологию, сейсмологию и химический состав Луны с помощью наземных и космических телескопов. Дело в том, что удар расплавит горные породы и даст возможность лучше понять геологические процессы на Луне, а также процесс образования лунных кратеров.

Моделирование показало, что удар астероида создаст на Луне кратер диаметром примерно 1 км и глубиной 150-260 метров, при этом в центре будет находится обширный участок расплавленной горной породы.

Удар также вызовет глобальное лунное землетрясение магнитудой 5 баллов. Это будет самое сильное землетрясение на Луне из всех известных, говорят ученые. Это событие поможет лучше понять внутреннее строение Луны и ее химический состав.

Также, как показывает исследование, в результате удара астероида в космос улетит огромное количество обломков. Таким образом, как считают ученые, Земля может столкнуться с невиданным ранее падением метеоритов, которые представляют собой лунные камни, достигшие околоземной орбиты. Эти метеориты могут уничтожить тысячи спутников на орбите. Также могут сильно пострадать космические станции и корабли с астронавтами. Подобное событие может спровоцировать масштабное столкновение вышедших из строя спутников с работающими аппаратами и через несколько лет орбита может быть заполнена огромным количеством космического мусора. Если это произойдет люди долго не смогут безопасно отправлять в космос спутники и миссии с астронавтами.

Исследование показывает, что около 400 кг обломков с Луны могут пережить вход в атмосферу Земли. С одной стороны, это будет бесплатная доставка лунных образцов, которые можно изучить, но с другой стороны, это угроза для жителей некоторых регионов планеты. Расчеты показывают, что лунные камни могут упасть на Южную Америку, Северную Африку и Аравийский полуостров. Таким образом может пострадать инфраструктура, но это также может привести к гибели людей.

По словам ученых, если вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной увеличится в ближайшие годы, то космическим агентствам, вероятно, придется придумать, как предотвратить это событие.

