Два самых быстрых астероида могут быть причиной земного явления на Венере (фото)

Метеорные потоки — это обычное явление на Земле, когда наша планета проходит через полосу обломков комет и они сгорают в атмосфере. Но такое же явление может происходить и на Венере, но причиной являются обломки астероида.

Ученые считают, что распад одного астероида в Солнечной системе привел к появлению двух астероидов с самым быстрым орбитальным периодом, а также к тому, что на Венере может наблюдаться метеорный поток. Если это подтвердится, то это будет лишь второй известный метеорный поток, созданный распадом астероида. Исследование опубликовано в журнале Icarus, пишет IFLScience.

Новое исследование предполагает, что околоземные астероиды 2021 PH27 и недавно обнаруженный 2025 GN1 когда-то были одним целым. Первый является астероидом с самым быстрым периодом вращения вокруг Солнца, а второй – находится на втором месте по орбитальной скорости в Солнечной системе среди известных астероидов.

Відео дня

Также ученые считают, что существует связь между этими астероидами и предполагаемым метеорным потоком на Венере. Сейчас ученым известен только один метеорный поток на Земле, Геминиды, который появился в результате того, что от астероида Фаэтон откололись обломки. Если метеорный поток на Венере существует, то это будет лишь второе известное подобное явление, вызванное разрушением астероида.

Метеорный поток Геминиды Фото: Forbes

Астероиды 2021 PH27 и 2025 GN1 совершают полный оборот вокруг Солнца менее чем за четыре месяца и принадлежат к группе астероидов Атиры, орбиты которых полностью находятся внутри орбиты Земли. Учитывая, что эти астероиды находятся так близко к Солнцу и внутри земной орбиты, их очень трудно обнаружить. Астрономы выяснили, что оба астероида представляли собой единое тело, а разрушение более крупного астероида, согласно моделированию, произошло 10 000 – 20 000 лет назад.

Венера Фото: ESA

Распад объектов в космосе часто происходит из-за присутствия третьего объекта. Столкновения являются вероятными причинами, как и приливные силы, вызванные гравитацией какого-либо небесного тела. Но, похоже, в данном случае столкновения не было, и первоначальный астероид не приблизился достаточно близко к Венере или Солнцу, чтобы распасться под действием их гравитации. Ученые считают, что он приблизился достаточно близко к Солнцу, чтобы распасться под воздействием тепла.

Моделирование показывают, что первоначальный астероид не только распался на два астероиды 2021 PH27 и 2025 GN1, но также появилось много мелких обломков. Существует вероятность того, что эти обломки достигли Венеры, где сгорели в атмосфере как метеоры из метеорного потока на Земле. Возможно, часть этих обломков все еще вращается вокруг Солнца, и Венера продолжает проходить сквозь них. Это значит, что метеорные потоки на Венере все еще могут происходить.

Ученые считают, что эти метеорные потоки могут объяснить странные вспышки света в атмосфере Венеры. Но нужны дополнительные исследования, чтобы выяснить, что происходит на Венере.

Кстати, астероид 2025 GN1 часто пролетает мимо Венеры и с каждым разом приближается к ней все ближе. Примерно через 2000 лет он окажется в гравитационной сфере влияния Венеры, и никто не знает, как он будет вести себя после этого.

