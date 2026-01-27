Два найшвидші астероїди можуть бути причиною земного явища на Венері (фото)

Метеорні потоки — це звичайне явище на Землі, коли наша планета проходить через смугу уламків комет і вони згорають в атмосфері. Але таке ж явище може відбуватися і на Венері, але причиною є уламки астероїда.

Учені вважають, що розпад одного астероїда в Сонячній системі призвів до появи двох астероїдів із найшвидшим орбітальним періодом, а також до того, що на Венері може спостерігатися метеорний потік. Якщо це підтвердиться, то це буде лише другий відомий метеорний потік, створений розпадом астероїда. Дослідження опубліковано в журналі Icarus, пише IFLScience.

Нове дослідження припускає, що навколоземні астероїди 2021 PH27 і нещодавно виявлений 2025 GN1 колись були одним цілим. Перший є астероїдом із найшвидшим періодом обертання навколо Сонця, а другий — перебуває на другому місці за орбітальною швидкістю в Сонячній системі серед відомих астероїдів.

Відео дня

Також учені вважають, що існує зв'язок між цими астероїдами та ймовірним метеорним потоком на Венері. Наразі вченим відомий лише один метеорний потік на Землі, Гемініди, який з'явився внаслідок того, що від астероїда Фаетон відкололися уламки. Якщо метеорний потік на Венері існує, то це буде лише друге відоме подібне явище, спричинене руйнуванням астероїда.

Метеорний потік Гемініди Фото: Forbes

Астероїди 2021 PH27 і 2025 GN1 здійснюють повний оберт навколо Сонця менш ніж за чотири місяці та належать до групи астероїдів Атіри, орбіти яких повністю знаходяться всередині орбіти Землі. З огляду на те, що ці астероїди знаходяться так близько до Сонця і всередині земної орбіти, їх дуже важко виявити. Астрономи з'ясували, що обидва астероїди були єдиним тілом, а руйнування більшого астероїда, згідно з моделюванням, відбулося 10 000 — 20 000 років тому.

Венера Фото: ESA

Розпад об'єктів у космосі часто відбувається через присутність третього об'єкта. Зіткнення є ймовірними причинами, як і приливні сили, викликані гравітацією будь-якого небесного тіла. Але, схоже, в даному випадку зіткнення не було, і початковий астероїд не наблизився досить близько до Венери або Сонця, щоб розпастися під дією їхньої гравітації. Вчені вважають, що він наблизився досить близько до Сонця, щоб розпастися під впливом тепла.

Моделювання показують, що початковий астероїд не тільки розпався на два астероїди 2021 PH27 і 2025 GN1, але також з'явилося багато дрібних уламків. Існує ймовірність того, що ці уламки досягли Венери, де згоріли в атмосфері як метеори з метеорного потоку на Землі. Можливо, частина цих уламків все ще обертається навколо Сонця, і Венера продовжує проходити крізь них. Це означає, що метеорні потоки на Венері все ще можуть відбуватися.

Учені вважають, що ці метеорні потоки можуть пояснити дивні спалахи світла в атмосфері Венери. Але потрібні додаткові дослідження, щоб з'ясувати, що відбувається на Венері.

До речі, астероїд 2025 GN1 часто пролітає повз Венеру і з кожним разом наближається до неї все ближче. Приблизно через 2000 років він опиниться в гравітаційній сфері впливу Венери, і ніхто не знає, як він поводитиметься після цього.

