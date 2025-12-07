Останній потужний метеорний потік 2025: наступного тижня в Україні буде видно Гемініди (фото)

Метеорний потік Гемініди досягне свого піку вже в наступні вихідні. При цьому очікується, що щогодини за сприятливих умов можна буде спостерігати до 150 метеорів, що згорають в атмосфері.

Одним із найяскравіших і найпотужніших метеорних потоків у 2025 році є "падаючі зірки" Гемініди. Протягом року наша планета проходить через різні метеорні потоки, які мають прізвисько "падаючі зірки". Це пов'язано з тим, що під час входу в атмосферу космічне каміння або метеори згорають і залишають після себе яскраві смуги світла. Одним із найпотужніших і найяскравіших метеорних потоків є Гемініди. До того ж це останній інтенсивний метеорний потік 2025 року, коли щогодини можна побачити до 150 метеорів, що згорають в атмосфері. Пік метеорного потоку Гемініди настане вже наступного тижня, пише Space.

Відео дня

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Пік метеорного потоку Гемініди настане в ніч із суботи, 13 грудня, на неділю, 14 грудня. Метеори, що падають, за умови досить темного неба і відсутності сильного світлового забруднення можна буде вже спостерігати, починаючи приблизно з 22:00 за Києвом і до світанку. Світло Місяця не буде дуже сильним, а тому не має заважати спостереженню за "падаючими зірками".

На відміну від багатьох метеорних потоків Гемініди є активними протягом усієї ночі під час піку. Очікується, що цьогоріч щогодини можна буде спостерігати падіння на Землю від 120 до 150 метеорів, які згоратимуть в атмосфері, створюючи яскраві спалахи світла та світлові смуги.

Пік метеорного потоку Гемініди настане в ніч із суботи, 13 грудня, на неділю, 14 грудня Фото: space.com

Щороку Гемініди вриваються в атмосферу Землі приблизно зі швидкістю 35 км/с. Це трохи повільніше, ніж швидкість падіння космічних каменів ще одного потужного метеорного потоку Персеїди — майже 60 км/с. Почасти це пов'язано з тим, що Земля не стикається з Гемінідами лоб в лоб, а почасти з тим, що самі вони рухаються по відносно повільній орбіті навколо Сонця.

Астрономи вважають, що джерелом метеорного потоку Гемініди є астероїд (3200 Фаетон) діаметром приблизно 5 км, який робить повний оберт навколо Сонця за 1,5 року. (3200) Фаетон — це незвичайний астероїд, який поводиться як комета, тобто він іноді викидає потік газоподібного натрію, схожий на кометний хвіст.

Щороку Гемініди вриваються в атмосферу Землі приблизно зі швидкістю 35 км/с Фото: space.com

Одні астрономи вважають, що в минулому в астероїд Фаетон врізався інший астероїд, внаслідок чого утворилися уламки, які тепер відомі як Гемініди. Вони обертаються навколо Сонця і щороку через них проходить наша планета. Інші вчені вважають, що Фаетон колись був короткоперіодичною кометою, від якої залишилося лише оголене ядро. Уламки комети стали метеорним потоком Гемініди.

Астрономи вважають, що цей метеорний потік виник приблизно 4700 років тому, але лише порівняно недавно Земля почала взаємодіяти з ним. Про Гемініди нічого не було відомо до 1862 року і відтоді частота появи метеорів в атмосфері Землі зросла від кількох яскравих космічних каменів до понад сотні на годину.

Метеорний потік Гемініди завжди з'являється в тій частині нічного неба, де видно сузір'я Близнюки (Gemini), на честь якого ці "зірки, що падають", і отримали свою назву.

Як уже писав Фокус, приблизно через 12 днів поруч із Землею пролетить один з найбільш обговорюваних космічних об'єктів цього року — міжзоряна комета 3I/ATLAS.

Також Фокус писав про те, який звук на Землі є найгучнішим в історії. Визначення найгучнішого записаного звуку залежить від того, які вимірювання ви використовуєте. Є кілька кандидатів на звання найгучнішого зареєстрованого звуку в історії.