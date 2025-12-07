Який звук на Землі є найгучнішим в історії: не все так просто

Визначення найгучнішого записаного звуку залежить від того, які вимірювання ви використовуєте. Є кілька кандидатів на звання найгучнішого зареєстрованого звуку в історії.

Живі концерти, феєрверки та рев натовпу на стадіонах можуть досягати небезпечно високої гучності. Її достатньо, щоб викликати незворотну втрату слуху. Але який звук був найгучнішим із коли-небудь зареєстрованих на Землі? Відповідь залежить від того, що ви маєте на увазі під звуком, і чи враховуєте ви старі історичні записи, чи довіряєте тільки вимірюванням, отриманим за допомогою сучасних наукових приладів, пише Live Science.

Небезпечна для людини гучність звуку

Зазвичай люди можуть переносити звуки гучністю до 140 децибел. Якщо гучність звуку вища, то він стає болючим і нестерпним. Пошкодження слуху може виникнути, якщо слухати звук гучністю 85 децибел протягом кількох годин, 100 децибел протягом 14 хвилин або 110 децибел протягом двох хвилин. Тим часом пилосос видає звук гучністю близько 75 децибел, бензопила — близько 110 децибел, а реактивний двигун — близько 140 децибел.

Найгучніший звук в історії: Кракатау

Виверження вулкана Кракатау в Індонезії 1883 року часто вважається найгучнішим звуком в історії. Люди чули вибух на відстані понад 3000 кілометрів. На відстані 160 кілометрів звук виверження досяг приблизно 170 децибел. На відстані 64 км гуркіт був настільки сильним, що міг розірвати барабанні перетинки.

Сучасні оцінки показують, що звук виверження вулкана Кракатау досяг близько 310 децибел. На цьому рівні звукові хвилі поводяться не як звичайний звук. Натомість, за звуку близько 194 децибел, звукові хвилі перетворюються на ударні хвилі, тобто потужний фронт тиску, що виникає під час руху літака з надзвуковою швидкістю.

Але Міхаель Форлендер із Рейнсько-Вестфальського технічного університету Ахена в Німеччині каже, що ми точно не знаємо, наскільки гучним було виверження вулкана Кракатау на самому початку, оскільки ніхто не перебував досить близько, щоб його виміряти.

Найгучніший звук в історії:Тунгуський метеорит

Ще одним претендентом на звання найгучнішого звуку в історії є вибух Тунгуського метеорита 1908 року над Сибіром, який повалив дерева на площі в сотні квадратних кілометрів і розігнав ударну хвилю по всьому світу. Вважається, що звук вибуху Тунгуського метеорита був на рівні 300-315 децибел. Але гучність вибуху було зафіксовано тільки дуже віддаленими приладами, отже точно невідомо, наскільки сильною вона була.

Найгучніший звук в історії: Тонга

Якщо ж враховувати дані більш сучасних приладів, то найгучнішим звуком в історії можна вважати звук виверження вулкана на острові Тонга у 2022 році.

Девід Фі з Університету штату Аляска у Фербанксі (США) вважає, що найгучніший зареєстрований звук в історії пов'язаний із виверженням вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у січні 2022 року. Це потужне виверження вулкана породило звукову хвилю, яка багаторазово перетнула земну кулю і її чули люди за тисячі кілометрів від місця виверження в Тихому океані. Вважається, що гучність звуку сягала приблизно 265 децибел. Але це значення було отримано завдяки науковим приладам, розміщеним на відстані 68 кілометрів від вулкана. Водночас учені вважають, що звук поруч із місцем виверження був набагато гучнішим.

