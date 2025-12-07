Какой звук на Земле является самым громким в истории: не все так просто

Определение самого громкого записанного звука зависит от того, какие измерения вы используете. Есть несколько кандидатов на звание самого громкого зарегистрированного звука в истории.

Живые концерты, фейерверки и рев толпы на стадионах могут достигать опасно высокой громкости. Ее достаточно, чтобы вызвать необратимую потерю слуха. Но какой звук был самым громким из когда-либо зарегистрированных на Земле? Ответ зависит от того, что вы подразумеваете под звуком, и учитываете ли вы старые исторические записи или доверяете только измерениям, полученным с помощью современных научных приборов, пишет Live Science.

Опасная для человека громкость звука

Обычно люди могут переносить звуки громкостью до 140 децибел. Если громкость звука выше, то он становиться болезненным и невыносимым. Повреждение слуха может возникнуть, если слушать звук громкостью 85 децибел в течение нескольких часов, 100 децибел в течение 14 минут или 110 децибел в течение двух минут. Между тем, пылесос издает звук громкостью около 75 децибел, бензопила — около 110 децибел, а реактивный двигатель — около 140 децибел.

Самый громкий звук в истории: Кракатау

Извержение вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году часто считается самым громким звуком в истории. Люди слышали взрыв на расстоянии более 3000 километров. На расстоянии 160 километров звук извержения достиг примерно 170 децибел. На расстоянии 64 км грохот был настолько сильным, что мог разорвать барабанные перепонки.

Современные оценки показывают, что звук извержения вулкана Кракатау достиг около 310 децибел. На этом уровне звуковые волны ведут себя не как обычный звук. Вместо этого, при звуке около 194 децибел, звуковые волны превращаются в ударные волны, то есть мощный фронт давления, возникающий при движении самолета со сверхзвуковой скоростью.

Но Михаэль Форлендер из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена в Германии говорит, что мы точно не знаем, насколько громким было извержение вулкана Кракатау в самом начале, поскольку никто не находился достаточно близко, чтобы его измерить.

Самый громкий звук в истории:Тунгусский метеорит

Еще одним претендентом на звание самого громкого звука в истории является взрыв Тунгусского метеорита в 1908 году над Сибирью, который повалил деревья на площади в сотни квадратных километров и разогнал ударную волну по всему миру. Считается, что звук взрыва Тунгусского метеорита был на уровне 300–315 децибел. Но громкость взрыва была зафиксирована только очень удаленными приборами, значит точно неизвестно, насколько сильной она была.

Самый громкий звук в истории: Тонга

Если же учитывать данные более современных приборов, то самым громким звуком в истории можно считать звук извержения вулкана на острове Тонга в 2022 году.

Дэвид Фи из Университета штата Аляскв в Фэрбанксе (США)считает, что самый громкий зарегистрированный звук в истории связан с извержением вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в январе 2022 года. Это мощное извержение вулкана породило звуковую волну, которая многократно пересекла земной шар и ее слышали люди за тысячи километров от места извержения в Тихом океане. Считается, что громкость звука достигала примерно 265 децибел. Но это значение было получено благодаря научным приборам, размещенным на расстоянии 68 километров от вулкана. В то же время ученые считают, что звук рядом с местом извержения был намного громче.

