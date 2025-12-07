Последний мощный метеорный поток 2025: на следующей неделе в Украине будут видны Геминиды (фото)

Метеорный поток Геминиды достигнет своего пика уже в следующие выходные. При этом ожидается, что каждый час при благоприятных условиях можно будет наблюдать до 150 сгорающих в атмосфере метеоров.

Одним из самых ярких и мощных метеорных потоков в 2025 году являются "падающие звезды" Геминиды. В течение года наша планета проходит через разные метеорные потоки, которые имеют прозвище "падающие звезды". Это связано с тем, что при входе в атмосферу космические камни или метеоры сгорают и оставляют после себя яркие полосы света. Одним из самых мощных и ярких метеорных потоков являются Геминиды. К тому же это последний интенсивный метеорный поток в 2025 году, когда каждый час можно увидеть до 150 сгорающих в атмосфере метеоров. Пик метеорного потока Геминиды наступит уже на следующей неделе, пишет Space.

Пик метеорного потока Геминиды наступит в ночь с субботы, 13 декабря, на воскресенье, 14 декабря. Падающие метеоры при условии достаточно темного неба и отсутствия сильного светового загрязнения можно будет уже наблюдать, начиная примерно с 22:00 по Киеву и до рассвета. Свет Луны не будет очень сильным, а потому не должен мешать наблюдению за "падающими звездами".

В отличие от многих метеорных потоков Геминиды являются активными в течение всей ночи во время пика. Ожидается что в этом году каждый час можно будет наблюдать падение на Землю от 120 до 150 метеоров, которые будут сгорать в атмосфере, создавая яркие вспышки света и световые полосы.

Каждый год Геминиды врываются в атмосферу Земли примерно со скоростью 35 км/с. Это немного медленнее, чем скорость падения космических камней еще одного мощного метеорного потока Персеиды – почти 60 км/с. Отчасти это связано с тем, что Земля не сталкивается с Геминидами лоб в лоб, а отчасти с тем, что сами они движутся по относительно медленной орбите вокруг Солнца.

Астрономы считают, что источником метеорного потока Геминиды является астероид (3200 Фаэтон) диаметром примерно 5 км, который совершает полный оборот вокруг Солнца за 1,5 года. (3200) Фаэтон – это необычный астероид, который ведет себя как комета, то есть он иногда выбрасывает поток газообразного натрия, похожий на кометный хвост.

Одни астрономы считают, что в прошлом в астероид Фаэтон врезался другой астероид, в результате чего образовались обломки, которые теперь известны как Геминиды. Они вращаются вокруг Солнца и ежегодно через них проходит наша планета. Другие ученые считают, что Фаэтон когда-то был короткопериодической кометой, от которой осталось лишь оголенное ядро. Обломки кометы стали метеорным потоком Геминиды.

Астрономы считают, что этот метеорный поток возник примерно 4700 лет назад, но лишь сравнительно недавно Земля начала взаимодействовать с ним. О Геминидах ничего не было известно до 1862 года и с тех пор частота появления метеоров в атмосфере Земли выросла от нескольких ярких космических камней более сотни в час.

Метеорный поток Геминиды всегда появляется в той части ночного неба, где видно созвездие Близнецы (Gemini), в честь которого эти "падающие звезды" и получили свое название.

