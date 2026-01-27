Як з'явилася вода на Землі: камені з Місяця спростовують популярну теорію

Дослідження вчених з NASA показує, що метеорити доставили на Землю лише невелику кількість води кілька мільярдів років тому. Це дослідження спростовує популярну теорію про те, що більшу частину води на нашу планету доставило каміння з космосу.

Тривалий час учені припускали, що більша частина води на Землі з'явилася завдяки ударам метеоритів мільярди років тому. Це, ймовірно, сталося під час періоду інтенсивного бомбардування космічним камінням планет і супутників у Сонячній системі від 4,1 до 3,8 мільярдів років тому. Але дослідження місячного реголіту показує, що метеорити доставили на Землю лише невелику кількість води. Дослідження опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише Phys.

Вчені з NASA вивчили зразки місячного ґрунту, доставлені астронавтами місій "Аполлон" понад 50 років тому. У результаті вони виявили, що всупереч популярній теорії, метеорити не могли доставити величезну кількість води на нашу планету. Швидше за все, більша частина води на Землі з'явилася з вихідних будівельних блоків нашої планети. Це означає, що Земля спочатку мала велику кількість води, але метеорити доставили ще деяку кількість води на нашу планету, але вони не зіграли головної ролі в наповненні водою наших океанів.

Науковці виявили, що щонайменше близько одного відсотка місячного ґрунту містить матеріал із багатих на вуглець метеоритів, які частково випарувалися під час удару. Оцінивши кількість води, що міститься в цих метеоритах, і скоригувавши дані з урахуванням більш високої частоти зіткнень на Землі, дослідники дійшли висновку, що метеорити доставили лише невелику частину води на Землю.

Місячний реголіт Фото: solar-system

Науковці використали новий метод вивчення місячного реголіту, тобто пилу та каміння, що вкривають Місяць, шляхом одночасного вимірювання трьох ізотопів кисню. Ці ізотопи залишаються стабільними навіть під час зіткнень з метеоритами, що робить їх надійним "відбитком" для ідентифікації матеріалу, отриманого з метеоритів, що падають.

Місяць зберігає майже повну історію зіткнень метеоритів за мільярди років. На Землі тектонічна активність і погода стирають більшу частину цієї історії. Традиційні методи вивчення місячного реголіту були зосереджені на елементах, багатих на метали, які можуть змінюватися внаслідок багаторазових зіткнень. Ізотопи кисню, однак, дають більш чітке уявлення про те, що метеорити принесли на Місяць.

Вчені встановили верхні межі кількості води, доставленої в систему Земля-Місяць метеоритами і показали, що вони не могли наповнити всі океани нашої планети такою кількістю води. Дослідження припускає, що метеорити доставили на Землю тільки кілька відсотків води від її загальної маси на нашій планеті, що ставить під сумнів популярну теорію.

Хоча океани покривають понад 71% поверхні Землі, сама вода становить лише близько 0,023% від загальної маси Землі. Тим не менш, це все одно приблизно 1600 квінтильйонів тонн.

