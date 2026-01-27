Створено найкращу карту темної матерії: ця речовина непомітно проходить крізь нас (фото)

Нова карта може допомогти вченим зрозуміти таємничу невидиму речовину, яка утримує Всесвіт разом.

Вважається, що звичайна матерія, з якої складаються планети, зірки, ми і все, що нас оточує, становить лише приблизно 15% усієї матерії у Всесвіті. Решта 85% — це невидима темна матерія. Вона не взаємодіє зі світлом, але має масу, а значить має гравітацію. Гравітаційне тяжіння темної матерії може викривляти простір-час. Відстежуючи вплив темної матерії на далекі галактики, астрономи змогли створити найкращу карту розподілу темної матерії на сьогоднішній день. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише CBS.

Темна матерія не поглинає і не випромінює світло, тому вчені не можуть вивчати її безпосередньо. Але вони можуть спостерігати, як її гравітація впливає на звичайну матерію, зокрема на галактики.

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи провели спостереження за 800 000 галактик, багато з яких були виявлені вперше. Таким чином було створено найдетальнішу карту розподілу темної матерії в космосі. Ця карта має вдвічі більшу роздільну здатність, ніж попередня карта, створена за допомогою космічного телескопа Хаббл, і показує, як темна матерія протягом мільярдів років формувала структуру Всесвіту.

Нова карта включає інформацію про скупчення галактик і нитки темної матерії, які їх з'єднують. Крок за кроком ці нитки допомагали формувати великомасштабну структуру космосу. Вчені можуть вивчати цю карту, щоб побачити, як темна матерія накопичувалася протягом мільярдів років.

Астрономи реконструювали, як темна матерія викривляє простір-час і змінює форми галактик. Нова карта узгоджується з поточними моделями темної матерії. Вона підтверджує попередні дослідження і надає нові подробиці про взаємозв'язок між темною матерією і звичайною матерією.

Астрономи створили найдетальнішу карту розподілу темної матерії. Вимірюючи, як гравітація невидимої матерії викривляє світло фонових галактик, астрономи показали, як темна матерія діє як прихована основа, на якій будуються видимі галактики Фото: solar-system

За словами вчених, карта підтверджує, що після народження Всесвіту темна і звичайна матерія, ймовірно, були розподілені нерівномірно. Потім темна матерія спочатку згрупувалася і притягнула до себе звичайну матерію, створивши області, де почали формуватися зірки і галактики.

За словами астрономів, ця карта розкриває невидиму, але важливу роль темної матерії, істинного архітектора Всесвіту, яка поступово організовує всі видимі в космосі структури і утримує весь Всесвіт разом.

На цій карті показано розподіл темної матерії. Накладені контури відзначають області з однаковою щільністю темної матерії, виділяючи місця, де ця невидима матерія, показана тут синім кольором, найбільш сильно сконцентрована Фото: solar-system

Частинки темної матерії знаходяться всюди навколо нас, адже вони просто майже ніколи не взаємодіють зі звичайною матерією. Але вчені поки що не знають, з чого складається темна матерія. Автори дослідження кажуть, що мільярди частинок темної матерії проходять через тіло людини щосекунди, але в цьому немає нічого поганого, адже ці частинки не помічають наші тіла і просто продовжують рухатися далі.

При цьому вчені нагадують, що саме темна матерія утримує своєю гравітацією нашу галактику Чумацький Шлях разом, адже інакше вона б розлетілася на частини.

Нова карта дає змогу астрономам наблизитися до розгадки природи темної матерії, яка відіграє дуже важливу роль в еволюції Всесвіту.

