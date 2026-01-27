Создана лучшая карта темной материи: это вещество незаметно проходит сквозь нас (фото)

Новая карта может помочь ученым понять таинственное невидимое вещество, которое удерживает Вселенную вместе.

Считается, что обычная материя, из которой состоят планеты, звезды, мы и все, что нас окружает, составляет лишь примерно 15% всей материи во Вселенной. Остальные 85% — это невидимая темная материя. Она не взаимодействует со светом, но имеет массу, а значит обладает гравитацией. Гравитационное притяжение темной материи может искривлять пространство-время. Отслеживая влияние темной материи на далекие галактики, астрономы смогли создать самую лучшую карту распределения темной материи на сегодняшний день. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет CBS.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Темная материя не поглощает и не излучает свет, поэтому ученые не могут изучать ее напрямую. Но они могут наблюдать, как ее гравитация влияет на обычную материю, в частности на галактики.

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы провели наблюдение за 800 000 галактик, многие из которых были обнаружены впервые. Таким образом была создана самая подробная карта распределения темной материи в космосе. Эта карта имеет вдвое большее разрешение, чем предыдущая карта, созданная с помощью космического телескопа Хаббл, и показывает, как темная материя в течение миллиардов лет формировала структуру Вселенной.

Новая карта включает информацию скоплениях галактик и нитях темной материи, которые их соединяют. Шаг за шагом эти нити помогали формировать крупномасштабную структуру космоса. Ученые могут изучать эту карту, чтобы увидеть, как темная материя накапливалась на протяжении миллиардов лет.

Астрономы реконструировали, как темная материя искривляет пространство-время и изменяет формы галактик. Новая карта согласуется с текущими моделями темной материи. Она подтверждает предыдущие исследования и предоставляет новые подробности о взаимосвязи между темной материей и обычной материей.

Астрономы создали самую подробную карту распределения темной материи. Измеряя, как гравитация невидимой материи искривляет свет фоновых галактик, астрономы показали, как темная материя действует как скрытая основа, на которой строятся видимые галактики Фото: NASA

По словам ученых, карта подтверждает, что после рождения Вселенной темная и обычная материя, вероятно, были распределены неравномерно. Затем темная материя сначала сгруппировалась и притянула к себе обычную материю, создав области, где начали формироваться звезды и галактики.

По словам астрономов, эта карта раскрывает невидимую, но важную роль темной материи, истинного архитектора Вселенной, которая постепенно организует все видимые в космосе структуры и удерживают всю Вселенную вместе.

На этой карте показано распределение темной материи. Наложенные контуры отмечают области с одинаковой плотностью темной материи, выделяя места, где эта невидимая материя, показанная здесь синим цветом, наиболее сильно сконцентрирована Фото: NASA

Частицы темной материи находятся повсюду вокруг нас, ведь они просто почти никогда не взаимодействуют с обычной материей. Но ученые пока не знают, из чего состоит темная материя. Авторы исследования говорят, что миллиарды частиц темной материи проходят через тело человека каждую секунду, но в этом нет ничего плохого, ведь эти частицы не замечают наши тела и просто продолжают двигаться дальше.

При этом ученые напоминают, что именно темная материя удерживает своей гравитацией нашу галактику Млечный Путь вместе, ведь иначе она бы разлетелась на части.

Новая карта позволяет астрономам приблизиться к разгадке природы темной материи, которая играет очень важную роль в эволюции Вселенной.

Как уже писал Фокус, астрономы получили самое четкое представление о темной энергии и о том, как расширяется Вселенная. Темная энергия ускоряет расширение космоса, но ее природа остается загадкой.

Также Фокус писал о том, что во время полета на Луну в рамках миссии "Артемида-2" вместе с астронавтами на борту космического корабля будут находиться интересные вещи.