Как появилась вода на Земле: камни с Луны опровергают популярную теорию

Исследование ученых из NASA показывает, что метеориты доставили на Землю лишь небольшое количество воды несколько миллиардов лет назад. Это исследование опровергает популярную теорию о том, что большая часть воды на нашу планету была доставлена камнями из космоса.

Долгое время ученые предполагали, что большая часть воды на Земле появилась благодаря ударам метеоритов миллиарды лет назад. Это, вероятно, произошло во время периода интенсивной бомбардировки космическими камнями планет и спутников в Солнечной системе от 4,1 до 3,8 миллиардов лет назад. Но исследование лунного реголита показывает, что метеориты доставили на Землю лишь небольшое количество воды. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Phys.

Ученые из NASA изучили образцы лунной почвы, доставленные астронавтами миссий "Аполлон" более 50 лет назад. В результате они обнаружили, что вопреки популярной теории, метеориты не могли доставить огромное количество воды на нашу планету. Скорее всего, большая часть воды на Земле появилась из исходных строительных блоков нашей планеты. Это значит, что Земля изначально имела большое количество воды, но метеориты доставили еще некоторое количество воды на нашу планету, но они не сыграли главной роли в наполнении водой наших океанов.

Ученые обнаружили, что по меньшей мере около одного процента лунной почвы содержит материал из богатых углеродом метеоритов, которые частично испарились при ударе. Оценив количество воды, содержащейся в этих метеоритах, и скорректировав данные с учетом более высокой частоты столкновений на Земле, исследователи пришли к выводу, что метеориты доставили лишь небольшую часть воды на Землю.

Лунный реголит Фото: NASA

Ученые использовали новый метод изучения лунного реголита, то есть пыли и камней, покрывающих Луну, путем одновременного измерения трех изотопов кислорода. Эти изотопы остаются стабильными даже во время столкновений с метеоритами, что делает их надежным "отпечатком" для идентификации материала, полученного из падающих метеоритов.

Луна хранит почти полную историю столкновений метеоритов за миллиарды лет. На Земле тектоническая активность и погода стирают большую часть этой истории. Традиционные методы изучения лунного реголита были сосредоточены на элементах, богатых металлами, которые могут изменяться в результате многократных столкновений. Изотопы кислорода, однако, дают более четкое представление о том, что метеориты принесли на Луну.

Ученые установили верхние пределы количества воды, доставленной в систему Земля-Луна метеоритами и показали, что они не могли наполнить все океаны нашей планеты таким количеством воды. Исследование предполагает, что метеориты доставили на Землю только несколько процентов воды от ее общей массы на нашей планете, что ставит под сомнение популярную теорию.

Хотя океаны покрывают более 71% поверхности Земли, сама вода составляет лишь около 0,023% от общей массы Земли. Тем не менее, это все равно примерно 1600 квинтиллионов тонн.

