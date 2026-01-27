Потрясающая фотография: Млечный Путь сияет над обсерваторией в Андах (фото)

Иногда астрономам не нужны гигантские телескопы, чтобы наблюдать чудеса космоса. Им достаточно просто взглянуть на ночное небо.

Астрофотограф Петр Хоралек сделал потрясающую фотографию нашей галактики Млечный Путь, которая ярко сияет в небе над обсерваторией "Джемини юг". Она находится в чилийских Андах, пишет Space.

Обсерватория "Джемини юг" расположена высоко на горе Серро-Пачон в чилийских Андах. Каждую ночь открывается гигантский серебряный купол обсерватории, чтобы астрономы с помощью мощного телескопа могли наблюдать за космосом.

Но иногда лучшие виды космоса находятся не так далеко, как можно было бы ожидать. Например, астрофотограф Петр Хоралек сделал потрясающий панорамный снимок ночного неба над обсерваторией "Джемини юг". На фотографии видна наша галактика Млечный Путь во всей своей сияющей красе.

Астрономия, как и другие области науки, требует терпения. И для Петра Хоралека терпение было ключевым фактором при создании этой потрясающей фотографии. Вокруг обсерватории также видны солнечные панели, преобразующие солнечный свет в электричество, чтобы обсерватория могла продолжать свои ночные научные исследования с меньшим воздействием на окружающую среду.

Учитывая, что крупным обсерваториям требуется много энергии для работы компьютеров, приборов и вспомогательных систем, расположенных в удаленном месте, наличие солнечных панелей позволяет сделать процесс более устойчивым и использовать уже имеющиеся в этом районе ресурсы.

"Джемини юг" — это одна из двух частей Международной обсерватории "Джемини", состоящей из двух одинаковых оптических и инфракрасных телескопов диаметром 8,1 метра, построенных для того, чтобы предоставить астрономам доступ практически ко всему небу, наблюдая за космосом с обоих полушарий Земли. Обсерватория "Джемини север" находится на Гавайях.

Гигантские зеркала двух телескопов позволяют астрономам изучать более тусклые и более далекие объекты в космосе. Оба телескопа известны своими передовыми технологиями, которые помогают компенсировать искажение света, вызванное атмосферой Земли. Таким образом телескопы могут видеть подробности внутренней среды разных галактик.

Мы не можем увидеть нашу галактику полностью, ведь мы живем внутри нее, но такие фотографии дают возможность увидеть хотя бы часть Млечного Пути. Наша галактика – это одна из миллиардов спиральных галактик с перемычкой, которая имеет диаметр примерно 100 000 световых лет. Один световой год – это примерно 9,6 триллионов километров. Для сравнения длина экватора Земли составляет 40 000 километров, а расстояние от нас до Солнца – 150 миллионов километров.

