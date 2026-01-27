Впечатляющие кадры показывают Землю и Луну из космоса: снимки сделал астронавт с МКС (видео)

Видеоролик, который показало Европейское космическое агентство демонстрирует красоту нашей планеты с орбиты. Это видео было создано на основе изображений польского астронавта, который впервые побывал на Международной космической станции (МКС).

Европейское космическое агентство (ЕКА) представило видео, на котором можно увидеть, как выглядит Земля и Луна из космоса. Видео было создано с помощью изображений, сделанных участником уникальной миссии на МКС.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Среди наиболее ярких моментов видео — изогнутый горизонт Земли на фоне черноты космоса и Луна, которая вращается над нашей планетой. Также можно увидеть тонкую зеленую полосу полярного сияния в атмосфере Земли и солнечные панели МКС, которые собирают энергию от Солнца, чтобы поддерживать работу космической станции.

Відео дня

Видео было создано с помощью фотографий, которые сделал астронавт ЕКА Славош Узнаньский-Вишневский во время 20-дневного пребывания на борту МКС в прошлом году в рамках миссии AХ-4. Астронавт сделал потрясающие изображения находясь в Куполе – культовом наблюдательном модуле МКС.

Астронавт ЕКА Славош Узнаньский-Вишневский Фото: ESA

Ни один астронавт из Индии, Польши или Венгрии никогда не бывал на борту МКС, но благодаря компаниям Axiom Space и SpaceX трое астронавтов вошли в историю в прошлом году. Миссия AX-4 — это четвертый пилотируемый коммерческий космический полет на МКС, организованный компанией Axiom Space. Астронавтов доставил на орбитальную станцию космический корабль Crew Dragon компании SpaceX.

Узнаньский-Вишневский и другие астронавты миссии AX-4 находись на МКСс с 26 июня по 14 июля 2025 года, а 15 июля вернулись на Землю. Польский астронавт провел 16 научных экспериментов и исследований в космосе, призванных помочь ученым узнать больше о здоровье человека, технологиях, материаловедении и биотехнологиях в космосе.

Напоминаем, что Международная космическая станция вращается вокруг Земли на высоте около 400 км и совершает один оборот вокруг нашей планеты примерно каждые 90 минут, что составляет около 16 оборотов в день.

Как уже писал Фокус, NASA создало программу, в рамках которой выделяется финансирование частным компаниям для создания потенциальной замены МКС. Новая орбитальная станция Haven-1 готовится к запуску.

Также Фокус писал о том, что ученые пришли к выводу, что миллиарды лет назад Марс мог быть "голубой планетой". Исследование показывает, что половину планеты занимал океан размером с современный Северный Ледовитый океан на Земле.