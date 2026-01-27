Половина Марса была не красной, а голубой: обнаружены признаки огромного объекта (фото)

Ученые пришли к выводу, что миллиарды лет назад Марс мог быть “голубой планетой”. Исследование показывает, что половину планеты занимал океан размером с современный Северный Ледовитый океан на Земле.

В ходе исследования геоморфологии Марса, то есть изучения поверхности планеты и происходящих там процессов, ученые обнаружили свидетельства существования древних рек. Это открытие указывает на то, что Марс в прошлом мог быть не полностью Красной планетой, а частично "голубой планетой", благодаря океану, занимавшему его северное полушарие. Исследование опубликовано в журнале NPJ Space Exploration, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые провели тщательный анализ изображений поверхности Марса, сделанных камерами нескольких космических аппаратов, которые вращаются вокруг планеты: Trace Gas Orbiter, Mars Express и Mars Reconnaissance Orbiter.

Відео дня

На изображениях самой большой системы каньонов на Марсе, известной как Долины Маринер, ученые обнаружили остатки дельт древних рек. Эти дельты напоминают дельты рек на Земле, которые впадают в океаны.По словам авторов исследования, они получили убедительные доказательства существования береговой линии и древнего огромного океана на Марсе.

Долины Маринер на Марсе (в центре) Фото: NASA

Астрономы обнаружили, как они считают, веерные речные дельты, которые образуются, когда осадочные породы и песок накапливаются в стоячей воде. Структуры на Марсе очень похожи на активные веерные дельты на Земле и на нашей планете они образуются в местах впадения рек в океан.

Расчеты ученых показывают, эти речные дельты образовались примерно 3,37 миллиарда лет назад. Учитывая, что эти структуры находятся примерно на одной высоте, а также в северном полушарии планеты, ученые утверждают, что эти структуры отмечают границы береговой линии древнего океана.

Долина Маринер (в центре) — самый длинный каньон в Солнечной системе, в котором сохранилось множество свидетельств существования воды на поверхности Марса. Часть каньона, возможно, когда-то была береговой линией, где реки впадали в огромный океан Фото: NASA

Вероятно, океан, занимал все северное полушарие Марса, и был как минимум таким же большим, как современный Северный Ледовитый океан на Земле.

Хотя сегодня Марс является сухой планетой, ранее марсоходы и орбитальные аппараты уже находили признаки существования рек, озер и даже морей на планете. Но новое исследование показывает, что на Марсе мог находится действительно гигантский водоем. Ученые говорят, что они продолжат исследование, чтобы найти еще больше доказательств того, что в прошлом Марс мог быть "голубой планетой", частично напоминающей Землю по внешнему виду.

Как уже писал Фокус, орбитальный зонд сделал фотографии странных "скульптур" на Марсе.

Также Фокус писал о том, что на планетах типа супер-Земля могут жить инопланетяне: они имеют нечто особенное. Результаты исследования помогают решить давнюю загадку о том, как планеты типа супер-Земля могут поддерживать магнитные поля, несмотря на то, что их внутреннее строение отличается от строения нашей планеты.