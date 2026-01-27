Половина Марса была не красной, а голубой: обнаружены признаки огромного объекта (фото)
Ученые пришли к выводу, что миллиарды лет назад Марс мог быть “голубой планетой”. Исследование показывает, что половину планеты занимал океан размером с современный Северный Ледовитый океан на Земле.
В ходе исследования геоморфологии Марса, то есть изучения поверхности планеты и происходящих там процессов, ученые обнаружили свидетельства существования древних рек. Это открытие указывает на то, что Марс в прошлом мог быть не полностью Красной планетой, а частично "голубой планетой", благодаря океану, занимавшему его северное полушарие. Исследование опубликовано в журнале NPJ Space Exploration, пишет Live Science.
Ученые провели тщательный анализ изображений поверхности Марса, сделанных камерами нескольких космических аппаратов, которые вращаются вокруг планеты: Trace Gas Orbiter, Mars Express и Mars Reconnaissance Orbiter.
На изображениях самой большой системы каньонов на Марсе, известной как Долины Маринер, ученые обнаружили остатки дельт древних рек. Эти дельты напоминают дельты рек на Земле, которые впадают в океаны.По словам авторов исследования, они получили убедительные доказательства существования береговой линии и древнего огромного океана на Марсе.
Астрономы обнаружили, как они считают, веерные речные дельты, которые образуются, когда осадочные породы и песок накапливаются в стоячей воде. Структуры на Марсе очень похожи на активные веерные дельты на Земле и на нашей планете они образуются в местах впадения рек в океан.
Расчеты ученых показывают, эти речные дельты образовались примерно 3,37 миллиарда лет назад. Учитывая, что эти структуры находятся примерно на одной высоте, а также в северном полушарии планеты, ученые утверждают, что эти структуры отмечают границы береговой линии древнего океана.
Вероятно, океан, занимал все северное полушарие Марса, и был как минимум таким же большим, как современный Северный Ледовитый океан на Земле.
Хотя сегодня Марс является сухой планетой, ранее марсоходы и орбитальные аппараты уже находили признаки существования рек, озер и даже морей на планете. Но новое исследование показывает, что на Марсе мог находится действительно гигантский водоем. Ученые говорят, что они продолжат исследование, чтобы найти еще больше доказательств того, что в прошлом Марс мог быть "голубой планетой", частично напоминающей Землю по внешнему виду.
