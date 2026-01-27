На планетах типа супер-Земля могут жить инопланетяне: они имеют нечто особенное

Результаты исследования помогают решить давнюю загадку о том, как планеты типа супер-Земля могут поддерживать магнитные поля, несмотря на то, что их внутреннее строение отличается от строения нашей планеты.

Ученые пришли к выводу, что планеты типа супер-Земля могут иметь встроенный механизм защиты от вредного излучения. Это дает потенциальной жизни на таких мирах больше шансов на выживание. Значит такие планеты могут быть потенциально обитаемыми. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

Планеты типа супер-Земля – это миры, которые больше, но меньше Нептуна. Это одни из самых част обнаруживаемых планет вне Солнечной системы. Многие из этих планет находятся в зоне обитаемости своей звезды, где условия позволяют существовать жидкой воде и потенциально поддерживать жизнь. Ученые решили выяснить, могут ли эти планеты поддерживать благоприятные для жизни условия в течение миллиардов лет.

Новое исследование предполагает, что многие планеты типа супер-Земля могут создавать мощное магнитное поле из расплавленной породы не в своих ядрах, как Земля, а в слое, расположенном между ядром и мантией. Этот зашитый механизм может сделать эти планеты потенциально обитаемыми.

Долгоживущее глобальное магнитное поле считается одним из главных условий, необходимых для обитаемости планеты, поскольку оно предотвращает разрушение атмосферы планеты звездными ветрами и защищает поверхность от вредного космического и звездного излучения.

Магнитное поле Земли, существующее более 3 миллиардов лет, создается движением жидкого железа во внешнем ядре, окружающем твердое внутреннее ядро. Однако считается, что более крупные каменистые миры, такие как супер-Земли, имеют ядра, которые либо полностью твердые, либо полностью жидкие. А это значит, что они не могут создавать долгоживущее магнитное поле так же, как и Земля.

На иллюстрации показаны слои Земли, включая ядро, которое создает защитное магнитное поле нашей планеты Фото: space.com

Авторы исследования пришли к выводу, что источником глобального магнитного поля на супер-Землях является базальный магматический океан. Это слой расплавленной породы, образующийся между ядром и мантией. Согласно исследованию, такие слои возникают во время формирования планет, когда происходят многократные удары космических тел.

Одна из теорий предполагает, что подобный магматический океан мог создать магнитное поле Земли еще до образования ее ядра. Такой слой мог появиться в результате удара, который привел к образованию Луны, но затем он стал твердым в течение миллиарда лет.

По словам ученых, планеты типа супер-Земля крупнее нашей планеты и имеют более высокое внутреннее давление. Это позволяет базальным магматическим океанам существовать гораздо дольше и создавать магнитные поля на протяжении многих миллиардов лет.

Результаты экспериментов подтверждают предположение ученых. При этом они указывают на то, что на более крупных каменистых планетах могут создаваться даже более сильные магнитные поля, чем на Земле.

Но обнаружить магнитное поле на планетах вне Солнечной системы очень сложно, и все же авторы исследования надеются, что дальнейшие наблюдения могут подтвердить их теорию.

