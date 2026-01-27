На планетах типу супер-Земля можуть жити інопланетяни: вони мають щось особливе

Результати дослідження допомагають вирішити давню загадку про те, як планети типу супер-Земля можуть підтримувати магнітні поля, незважаючи на те, що їхня внутрішня будова відрізняється від будови нашої планети.

Учені дійшли висновку, що планети типу супер-Земля можуть мати вбудований механізм захисту від шкідливого випромінювання. Це дає потенційному життю на таких світах більше шансів на виживання. Значить такі планети можуть бути потенційно населеними. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Планети типу супер-Земля — це світи, які більші, але менші за Нептун. Це одні з найбільш часто виявлених планет поза Сонячною системою. Багато з цих планет перебувають у зоні населеності своєї зірки, де умови дозволяють існувати рідкій воді та потенційно підтримувати життя. Вчені вирішили з'ясувати, чи можуть ці планети підтримувати сприятливі для життя умови протягом мільярдів років.

Нове дослідження припускає, що багато планет типу супер-Земля можуть створювати потужне магнітне поле з розплавленої породи не у своїх ядрах, як Земля, а в шарі, розташованому між ядром і мантією. Цей зашитий механізм може зробити ці планети потенційно населеними.

Довгоживуче глобальне магнітне поле вважається однією з головних умов, необхідних для населеності планети, оскільки воно запобігає руйнуванню атмосфери планети зоряними вітрами і захищає поверхню від шкідливого космічного і зоряного випромінювання.

Магнітне поле Землі, що існує понад 3 мільярди років, створюється рухом рідкого заліза в зовнішньому ядрі, що оточує тверде внутрішнє ядро. Однак вважається, що більші кам'янисті світи, такі як супер-Землі, мають ядра, які або повністю тверді, або повністю рідкі. А це означає, що вони не можуть створювати довгоживуче магнітне поле так само, як і Земля.

На ілюстрації показано шари Землі, включно з ядром, яке створює захисне магнітне поле нашої планети Фото: space.com

Автори дослідження дійшли висновку, що джерелом глобального магнітного поля на супер-Землях є базальний магматичний океан. Це шар розплавленої породи, що утворюється між ядром і мантією. Згідно з дослідженням, такі шари виникають під час формування планет, коли відбуваються багаторазові удари космічних тіл.

Одна з теорій припускає, що подібний магматичний океан міг створити магнітне поле Землі ще до утворення її ядра. Такий шар міг з'явитися внаслідок удару, який призвів до утворення Місяця, але потім він став твердим протягом мільярда років.

За словами вчених, планети типу супер-Земля більші за нашу планету і мають більш високий внутрішній тиск. Це дає змогу базальним магматичним океанам існувати набагато довше і створювати магнітні поля протягом багатьох мільярдів років.

Результати експериментів підтверджують припущення вчених. При цьому вони вказують на те, що на більших кам'янистих планетах можуть створюватися навіть сильніші магнітні поля, ніж на Землі.

Але виявити магнітне поле на планетах поза Сонячною системою дуже складно, і все ж автори дослідження сподіваються, що подальші спостереження можуть підтвердити їхню теорію.

