Половина Марса була не червоною, а блакитною: виявлено ознаки величезного об'єкта (фото)

Учені дійшли висновку, що мільярди років тому Марс міг бути "блакитною планетою". Дослідження показує, що половину планети займав океан розміром із сучасний Північний Льодовитий океан на Землі.

Під час дослідження геоморфології Марса, тобто вивчення поверхні планети і процесів, що там відбуваються, вчені виявили свідоцтва існування стародавніх річок. Це відкриття вказує на те, що Марс у минулому міг бути не повністю Червоною планетою, а частково "блакитною планетою", завдяки океану, що займав його північну півкулю. Дослідження опубліковано в журналі NPJ Space Exploration, пише Live Science.

Учені провели ретельний аналіз зображень поверхні Марса, зроблених камерами кількох космічних апаратів, які обертаються навколо планети: Trace Gas Orbiter, Mars Express і Mars Reconnaissance Orbiter.

На зображеннях найбільшої системи каньйонів на Марсі, відомої як Долини Маринер, вчені виявили залишки дельт стародавніх річок. Ці дельти нагадують дельти річок на Землі, які впадають в океани. За словами авторів дослідження, вони отримали переконливі докази існування берегової лінії і стародавнього величезного океану на Марсі.

Долини Маринер на Марсі (у центрі) Фото: NASA

Астрономи виявили, як вони вважають, віялові річкові дельти, які утворюються, коли осадові породи і пісок накопичуються в стоячій воді. Структури на Марсі дуже схожі на активні віялові дельти на Землі і на нашій планеті вони утворюються в місцях впадання річок в океан.

Розрахунки вчених показують, ці річкові дельти утворилися приблизно 3,37 мільярда років тому. З огляду на те, що ці структури розташовані приблизно на одній висоті, а також у північній півкулі планети, вчені стверджують, що ці структури позначають кордони берегової лінії стародавнього океану.

Долина Маринер (у центрі) — найдовший каньйон у Сонячній системі, в якому збереглося безліч свідчень існування води на поверхні Марса. Частина каньйону, можливо, колись була береговою лінією, де річки впадали у величезний океан Фото: solar-system

Ймовірно, океан займав усю північну півкулю Марса, і був щонайменше таким же великим, як сучасний Північний Льодовитий океан на Землі.

Хоча сьогодні Марс є сухою планетою, раніше марсоходи та орбітальні апарати вже знаходили ознаки існування річок, озер і навіть морів на планеті. Але нове дослідження показує, що на Марсі могла бути дійсно гігантська водойма. Вчені кажуть, що вони продовжать дослідження, щоб знайти ще більше доказів того, що в минулому Марс міг бути "блакитною планетою", яка частково нагадує Землю за зовнішнім виглядом.

