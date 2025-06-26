Впервые в истории: новый корабль Илона Маска доставил на МКС особенных астронавтов (видео)

Ни один астронавт из Индии, Польши или Венгрии никогда не бывал на борту Международной космической станции (МКС), но теперь трое астронавтов вошли в историю, благодаря компаниям Axiom Space и SpaceX.

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В четверг, 26 июня, на МКС прибыли четверо астронавтов миссии Ax-4 от компании Axiom Space. Трое астронавтов представляют Индию, Польшу и Венгрию, и они первые представители этих стран, которые оказались на борту орбитальной станции. Этот полет уникален еще и тем, что астронавтов на МКС доставил совершенно новый космический корабль компании SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, пишет Space.

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Американская компания Axiom Space запустила свою четвертую пилотируемую миссию под названием Ax-4 на МКС в среду, 25 июня, в 9:30 по Киеву. Космический корабль SpaceX Crew Dragon с четырьмя астронавтам ина борту вывела в космос ракета Falcon 9 также компании Илона Маска. Астронавты летели к МКС более суток и наконец-то успешно прибыли на орбитальную станцию после стыковки корабля с МКС.

Астронавтов миссии Ax-4 доставил на орбиту совершенно новый многоразовой космический корабль Crew Dragon с названием Grace ("Изящный"), который выполнил свой первый пилотируемый полет. Интересно, что имя этому кораблю выбрали сами члены экипажа.

Астронавтов миссии Ax-4 доставил на орбиту совершенно новый многоразовой космический корабль Crew Dragon Фото: скриншот

На МКС прибыли:

Пегги Уитсон, которая является бывшим астронавтом NASA, а сейчас является она директор Axiom Space по пилотируемым космическим полетам;

Шубханшу Шукла из Индии;

Славош Узнаньски из Польши;

Тибор Капу из Венгрии.

Crew Dragon сейчас соединен с МКС Фото: скриншот

Пегги Уитсон является рекордсменом по общему количеству дней, проведенных в космосе астронавтом из США – 675.

Астронавты миссии Ax-4. Слева направо: Тибор Капу, Шубханшу Шукла, Пегги Уитсон и Славош Узнаньски Фото: SpaceX

Ни один астронавт из Индии, Польши или Венгрии никогда не бывал на борту МКС, но теперь трое астронавтов вошли в историю.

Стыковочный порт МКС Фото: скриншот

Астронавты миссии Ax-4 проведут примерно 14 дней на орбите, выполнив рекордное количество научных исследований. Всего им предстоит провести более 60 экспериментов, а это больше, чем во время любой предыдущей миссии компании Axiom Space.

Дата возвращения экипажа во многом зависит от погоды в зоне приводнения корабля Crew Dragon в Тихом океане.

Как уже писал Фокус, запуск миссии Ax-4 должен был состоятся еще две недели назад, но его перенесли из-за обнаруженной утечки воздуха в российском сегменте МКС.

Фокус также писал о пяти мифах о Большом взрыве и том, что же на самом деле произошло в начале Вселенной. Более 60 лет назад ученые официально признали, что теория Большого взрыва точно описывает происхождение Вселенной. Но существует несколько мифов об этом событии, в которые верят многие люди.