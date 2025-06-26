Уперше в історії: новий корабель Ілона Маска доставив на МКС особливих астронавтів (відео)

Жоден астронавт з Індії, Польщі чи Угорщини ніколи не бував на борту Міжнародної космічної станції (МКС), але тепер троє астронавтів увійшли в історію, завдяки компаніям Axiom Space і SpaceX.

Related video

У четвер, 26 червня, на МКС прибули четверо астронавтів місії Ax-4 від компанії Axiom Space. Троє астронавтів представляють Індію, Польщу та Угорщину, і вони перші представники цих країн, які опинилися на борту орбітальної станції. Цей політ унікальний ще й тим, що астронавтів на МКС доставив абсолютно новий космічний корабель компанії SpaceX, власником якої є Ілон Маск, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Американська компанія Axiom Space запустила свою четверту пілотовану місію під назвою Ax-4 на МКС у середу, 25 червня, о 9:30 за Києвом. Космічний корабель SpaceX Crew Dragon із чотирма астронавтами на борту вивела в космос ракета Falcon 9 також компанії Ілона Маска. Астронавти летіли до МКС понад добу і нарешті успішно прибули на орбітальну станцію після стикування корабля з МКС.

Астронавтів місії Ax-4 доставив на орбіту абсолютно новий багаторазовий космічний корабель Crew Dragon з назвою Grace ("Витончений"), який виконав свій перший пілотований політ. Цікаво, що ім'я цьому кораблю обрали самі члени екіпажу.

Астронавтів місії Ax-4 доставив на орбіту абсолютно новий багаторазовий космічний корабель Crew Dragon Фото: скриншот

На МКС прибули:

Пеггі Вітсон, яка є колишньою астронавткою NASA, а зараз є директоркою Axiom Space з пілотованих космічних польотів;

Шубханшу Шукла з Індії;

Славош Узнаньскі з Польщі;

Тібор Капу з Угорщини.

Crew Dragon зараз з'єднаний з МКС Фото: скриншот

Пеггі Вітсон є рекордсменом за загальною кількістю днів, проведених у космосі астронавтом зі США — 675.

Астронавти місії Ax-4. Зліва направо: Тібор Капу, Шубханшу Шукла, Пеггі Вітсон і Славош Узнаньскі Фото: SpaceX

Жоден астронавт з Індії, Польщі чи Угорщини ніколи не бував на борту МКС, але тепер троє астронавтів увійшли в історію.

Стикувальний порт МКС Фото: скриншот

Астронавти місії Ax-4 проведуть приблизно 14 днів на орбіті, виконавши рекордну кількість наукових досліджень. Загалом їм належить провести понад 60 експериментів, а це більше, ніж під час будь-якої попередньої місії компанії Axiom Space.

Дата повернення екіпажу багато в чому залежить від погоди в зоні приводнення корабля Crew Dragon у Тихому океані.

Як уже писав Фокус, запуск місії Ax-4 мав відбутися ще два тижні тому, але його перенесли через виявлений витік повітря в російському сегменті МКС.

Фокус також писав про п'ять міфів про Великий вибух і те, що ж насправді сталося на початку Всесвіту. Понад 60 років тому вчені офіційно визнали, що теорія Великого вибуху точно описує походження Всесвіту. Але існує кілька міфів про цю подію, в які вірять багато людей.