Аварія на МКС: історичний політ астронавтів на орбіту перенесли, що відомо (фото)

NASA на невизначений термін відклало політ екіпажу з чотирьох осіб на Міжнародну космічну станцію (МКС) через витік повітря в російському сегменті орбітальної лабораторії.

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Місія Ax-4 на МКС, організатором якої є американська компанія Axiom Space, не змогла розпочатися спочатку через витік пального на ракеті-носії, а потім було виявлено витік повітря в російському модулі "Звезда" на МКС. У NASA відклали цей запуск на орбіту на невизначений термін, поки не буде завершено розслідування ситуації на МКС, пише Space.

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Екіпаж із чотирьох астронавтів мав вирушити на МКС 11 червня в рамках четвертої пілотованої місії компанії Axiom Space під назвою Ax-4. Астронавти на борту корабля Crew Dragon компанії SapceX мали вирушити на МКС, щоб провести там 2 тижні, займаючись різними науковими дослідженнями.

Космічний корабель з екіпажем мала відправити на орбіту ракета-носій SpaceX Falcon 9, але в нижньому ступені ракети було виявлено витік палива Фото: SpaceX

Космічний корабель з екіпажем мала відправити на орбіту ракета-носій SpaceX Falcon 9, але в нижньому ступені ракети було виявлено витік палива. Поки інженери розбиралися з цією проблемою, у NASA 12 червня повідомили, що в російському модулі МКС під назвою "Звезда" було виявлено витік повітря. Таким чином запуск Ax-4 було відкладено на невизначений термін.

У NASA заявили, що разом із "Роскомосом" проводять розслідування витоку повітря у 20-річному модулі МКС, де вже раніше спостерігалася така сама проблема.

Російський астронавт Петро Дубров здійснює вихід у відкритий космос у червні 2021 року на МКС. Модуль "Звезда" розташований під ним. Праворуч розташований старий російський стикувальний вузол, який було демонтовано, щоб звільнити місце для нового науково-стикувального модуля "Наука" в липні 2021 року Фото: solar-system

Витік повітря помітили російські астронавти, після того як виявили падіння тиску в модулі. Згідно з повідомленням NASA, астронавти провели огляд внутрішніх поверхонь модуля, загерметизували деякі додаткові ділянки і виміряли поточну швидкість витоку повітря. Після цього в модулі тиск стабілізувався.

У цьому модулі вперше стався витік повітря ще 2019 року, і відтоді російські астронавти поки що вирішують цю проблему. Водночас відомо, що по всій МКС уже з'явилися мікротріщини, що не дасть змоги станції працювати ще багато років. NASA збирається знищити МКС вже у 2030 або у 2031 році.

Витоки повітря з тріщин модуля "Зірка" були незначними і не становили безпосередньої загрози безпеці для астронавтів, кажуть у NASA, але є ознаками старіння орбітальної станції.

Компанія Axiom Space спільно з NASA вирішила не ризикувати безпекою астронавтів, а тому місія Ax-4 поки що призупинена. NASA має оцінити ситуацію з витоком повітря на МКС і після того, як прогалини буде повністю усунуто, дасть зелене світло місії Ax-4, але коли це станеться, поки що неясно.

Астронавти місії Ax-4. Зліва направо: Тібор Капу, Шубханшу Шукла, Пеггі Вітсон і Славош Узнаньскі Фото: SpaceX

До складу екіпажу місії Ax-4 входять:

командир польоту Пеггі Вітсон, яка є колишньою астронавткою NASA, а зараз є директором Axiom Space з пілотованих космічних польотів;

пілот Шубханшу Шукла з Індії;

фахівець польоту Славош Узнаньскі з Польщі;

фахівець польоту Тібор Капу з Угорщини.

Жоден астронавт з Індії, Польщі чи Угорщини ніколи не відвідував МКС, тому ці троє увійдуть в історію, коли вони нарешті прибудуть на орбіту.

Як уже писав Фокус, новий глава "Роскосмосу" заявив, що Росія буде досліджувати Місяць і Венеру, а також побудує заміну МКС і ядерний об'єкт на супутнику Землі.

Також Фокус писав про те, що NASA перенесло запуск на МКС космічного корабля Starliner, який пережив раніше серйозну аварію. Цей корабель має стати додатковим транспортним засобом для доставки астронавтів і вантажів на орбітальну станцію.