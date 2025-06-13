Авария на МКС: исторический полет астронавтов на орбиту перенесли, что известно (фото)

NASA на неопределенный срок отложило полет экипажа из четырех человек на Международную космическую станцию (МКС) из-за утечки воздуха в российском сегменте орбитальной лаборатории.

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Миссия Ax-4 на МКС, организатором которой является американская компания Axiom Space, не смогла начаться сначала из-за утечки топлива на ракете-носителе, а затем была обнаружена утечка воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС. В NASA отложили этот запуск на орбиту на неопределенный срок, пока не будет завершено расследование ситуации на МКС, пишет Space.

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Экипаж из четырех астронавтов должно был отправиться на МКС 11 июня в рамках четвертой пилотируемой миссии компании Axiom Space под названием Ax-4. Астронавты на борту корабля Crew Dragon компании SapceX должны были отправиться на МКС, чтобы провести там 2 недели, занимаясь разными научными исследованиями.

Космический корабль с экипажем должна была отправить на орбиту ракета-носитель SpaceX Falcon 9, но в нижней ступени ракеты была обнаружена утечка топлива Фото: SpaceX

Космический корабль с экипажем должна была отправить на орбиту ракета-носитель SpaceX Falcon 9, но в нижней ступени ракеты была обнаружена утечка топлива. Пока инженеры разбирались с этой проблемой в NASA 12 июня сообщили, что в российском модуле МКС под названием "Звезда" была обнаружена утечка воздуха. Таким образом запуск Ax-4 был отложен на неопределенный срок.

В NASA заявили, что вместе с "Роскомосом" проводится расследование утечки воздуха в 20-летнем модуле МКС, где уже ранее наблюдалась такая же проблема.

Российский астронавт Петр Дубров совершает выход в открытый космос в июне 2021 года на МКС. Модуль "Звезда" находится под ним. Справа находится старый российский стыковочный узел, который был демонтирован, чтобы освободить место для нового научно-стыковочного модуля "Наука" в июле 2021 года Фото: NASA

Утечку воздуха заметили российские астронавты, после того как обнаружили падение давления в модуле. Согласно сообщению NASA, астронавты провели осмотр внутренних поверхностей модуля, загерметизировали некоторые дополнительные участки и измерили текущую скорость утечки воздуха. После этого в модуле давление стабилизировалось.

В этом модуле впервые произошла утечка воздуха еще в 2019 году, и с тех пор российские астронавты пока решают эту проблему. В то же время известно, что по всей МКС уже появились микротрещины, что не позволит станции работать еще много лет. NASA собирается уничтожить МКС уже в 2030 или в 2031 году.

Утечки воздуха из трещин модуля "Звезда" были незначительными и не представляли непосредственной угрозы безопасности для астронавтов, говорят в NASA, но являются признаками старения орбитальной станции.

Компания Axiom Space совместно с NASA решила не рисковать безопасностью астронавтов, а потому миссия Ax-4 пока приостановлена. NASA должно оценить ситуацию с утечкой воздуха на МКС и после того, как пробелам будет полностью устранена, даст зеленый свет миссии Ax-4, но когда это произойдет пока неясно.

Астронавты миссии Ax-4. Слева направо: Тибор Капу, Шубханшу Шукла, Пегги Уитсон и Славош Узнаньски Фото: SpaceX

В состав экипажа миссии Ax-4 входят:

командир полета Пегги Уитсон, которая является бывшим астронавтом NASA, а сейчас является является директором Axiom Space по пилотируемым космическим полетам;

пилот Шубханшу Шукла из Индии;

специалист полета Славош Узнаньски из Польши;

специалист полета Тибор Капу из Венгрии.

Ни один астронавт из Индии, Польши или Венгрии никогда не посещал МКС, поэтому эти трое войдут в историю, когда они наконец-то прибудут на орбиту.

Как уже писал Фокус, новый глава "Роскосмоса" заявил, что Россия будет исследовать Луну и Венеру, а также построит замену МКС и ядерный объект на спутнике Земли.

Также Фокус писал о том, что NASA перенесло запуск на МКС космического корабля Starliner, который пережил ранее серьезную аварию. Этот корабль должен стать дополнительным транспортным средством для доставки астронавтов и грузов на орбитальную станцию.