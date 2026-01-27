Вражаючі кадри показують Землю і Місяць із космосу: знімки зробив астронавт із МКС (відео)

Відеоролик, який показало Європейське космічне агентство демонструє красу нашої планети з орбіти. Це відео було створено на основі зображень польського астронавта, який вперше побував на Міжнародній космічній станції (МКС).

Європейське космічне агентство (ЄКА) представило відео, на якому можна побачити, який вигляд має Земля і Місяць із космосу. Відео було створено за допомогою зображень, зроблених учасником унікальної місії на МКС.

Серед найяскравіших моментів відео — вигнутий горизонт Землі на тлі чорноти космосу та Місяць, який обертається над нашою планетою. Також можна побачити тонку зелену смугу полярного сяйва в атмосфері Землі та сонячні панелі МКС, які збирають енергію від Сонця, щоб підтримувати роботу космічної станції.

Відео було створено за допомогою фотографій, які зробив астронавт ЄКА Славош Узнаньський-Вишневський під час 20-денного перебування на борту МКС торік у рамках місії АХ-4. Астронавт зробив приголомшливі зображення перебуваючи в Куполі — культовому спостережному модулі МКС.

Астронавт ЄКА Славош Узнаньський-Вишневський Фото: ESA

Жоден астронавт з Індії, Польщі чи Угорщини ніколи не бував на борту МКС, але завдяки компаніям Axiom Space і SpaceX троє астронавтів увійшли в історію минулого року. Місія AX-4 — це четвертий пілотований комерційний космічний політ на МКС, організований компанією Axiom Space. Астронавтів доставив на орбітальну станцію космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX.

Узнаньський-Вишневський та інші астронавти місії AX-4 перебували на МКС з 26 червня до 14 липня 2025 року, а 15 липня повернулися на Землю. Польський астронавт провів 16 наукових експериментів і досліджень у космосі, покликаних допомогти вченим дізнатися більше про здоров'я людини, технології, матеріалознавство та біотехнології в космосі.

Нагадуємо, що Міжнародна космічна станція обертається навколо Землі на висоті близько 400 км і здійснює один оберт навколо нашої планети приблизно кожні 90 хвилин, що становить близько 16 обертів на день.

