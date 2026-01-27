Приголомшлива фотографія: Чумацький Шлях сяє над обсерваторією в Андах (фото)

Іноді астрономам не потрібні гігантські телескопи, щоб спостерігати чудеса космосу. Їм достатньо просто поглянути на нічне небо.

Астрофотограф Петр Хоралек зробив приголомшливу фотографію нашої галактики Чумацький Шлях, яка яскраво сяє в небі над обсерваторією "Джеміні південь". Вона розташована в чилійських Андах, пише Space.

Обсерваторія "Джеміні південь" розташована високо на горі Серро-Пачон у чилійських Андах. Щоночі відкривається гігантський срібний купол обсерваторії, щоб астрономи за допомогою потужного телескопа могли спостерігати за космосом.

Але іноді найкращі види космосу знаходяться не так далеко, як можна було б очікувати. Наприклад, астрофотограф Петро Хоралек зробив приголомшливий панорамний знімок нічного неба над обсерваторією "Джеміні південь". На фотографії видно нашу галактику Чумацький Шлях у всій своїй сяючій красі.

Астрономія, як і інші галузі науки, вимагає терпіння. І для Петра Хоралека терпіння було ключовим фактором при створенні цієї приголомшливої фотографії. Навколо обсерваторії також видно сонячні панелі, що перетворюють сонячне світло на електрику, щоб обсерваторія могла продовжувати свої нічні наукові дослідження з меншим впливом на навколишнє середовище.

З огляду на те, що великим обсерваторіям потрібно багато енергії для роботи комп'ютерів, приладів і допоміжних систем, розташованих у віддаленому місці, наявність сонячних панелей дає змогу зробити процес стійкішим і використовувати вже наявні в цьому районі ресурси.

"Джеміні південь" — це одна з двох частин Міжнародної обсерваторії "Джеміні", що складається з двох однакових оптичних та інфрачервоних телескопів діаметром 8,1 метра, побудованих для того, щоб надати астрономам доступ практично до всього неба, спостерігаючи за космосом з обох півкуль Землі. Обсерваторія "Джеміні північ" розташована на Гаваях.

Гігантські дзеркала двох телескопів дають змогу астрономам вивчати більш тьмяні і більш далекі об'єкти в космосі. Обидва телескопи відомі своїми передовими технологіями, які допомагають компенсувати спотворення світла, викликане атмосферою Землі. Таким чином телескопи можуть бачити подробиці внутрішнього середовища різних галактик.

Ми не можемо побачити нашу галактику повністю, адже ми живемо всередині неї, але такі фотографії дають змогу побачити хоча б частину Чумацького Шляху. Наша галактика — це одна з мільярдів спіральних галактик із перемичкою, яка має діаметр приблизно 100 000 світлових років. Один світловий рік — це приблизно 9,6 трильйонів кілометрів. Для порівняння довжина екватора Землі становить 40 000 кілометрів, а відстань від нас до Сонця — 150 мільйонів кілометрів.

