Якщо астероїд вріжеться в Місяць у 2032 році, то постраждає і наша планета: що станеться

Згідно з розрахунками вчених, 22 грудня 2032 року в Місяць може врізатися астероїд завширшки 60 метрів. Є як позитивні, так і негативні наслідки цього удару.

Астероїд 2024 YR4 завширшки приблизно 60 метрів було виявлено наприкінці 2024 року, і на початку 2025 року припускали, що він може врізатися в Землю у 2032 році. Але потім розрахунки показали, що шанси зіткнення цього астероїда з нашою планетою практично дорівнюють нулю. Нове дослідження припускає, що 2024 YR4 може врізатися в Місяць 22 грудня 2032 року, хоча шанси на це поки що невеликі — лише 4%. Вчені розглянули, як негативні, так і позитивні наслідки цього удару. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

За словами вчених, якщо відбудеться зіткнення астероїда 2024 YR4 з Місяцем, то під час удару вивільниться енергія, еквівалентна вибуху термоядерної бомби. З одного боку, ця подія може мати негативні наслідки для Землі, але з іншого боку може мати позитивні наслідки для дослідження Місяця.

Вчені кажуть, що удар астероїда дасть унікальну можливість вивчити геологію, сейсмологію і хімічний склад Місяця за допомогою наземних і космічних телескопів. Річ у тім, що удар розплавить гірські породи і дасть можливість краще зрозуміти геологічні процеси на Місяці, а також процес утворення місячних кратерів.

Моделювання показало, що удар астероїда створить на Місяці кратер діаметром приблизно 1 км і глибиною 150-260 метрів, при цьому в центрі буде велика ділянка розплавленої гірської породи.

Астероїд 2024 YR4 Фото: space.com

Удар також викличе глобальний місячний землетрус магнітудою 5 балів. Це буде найсильніший землетрус на Місяці з усіх відомих, кажуть учені. Ця подія допоможе краще зрозуміти внутрішню будову Місяця та його хімічний склад.

Також, як показує дослідження, внаслідок удару астероїда в космос полетить величезна кількість уламків. Таким чином, як вважають вчені, Земля може зіткнутися з небаченим раніше падінням метеоритів, які являють собою місячні камені, що досягли навколоземної орбіти. Ці метеорити можуть знищити тисячі супутників на орбіті. Також можуть сильно постраждати космічні станції та кораблі з астронавтами. Подібна подія може спровокувати масштабне зіткнення супутників, що вийшли з ладу, з апаратами, що працюють, і через кілька років орбіта може бути заповнена величезною кількістю космічного сміття. Якщо це станеться люди довго не зможуть безпечно відправляти в космос супутники і місії з астронавтами.

Дослідження показує, що близько 400 кг уламків з Місяця можуть пережити вхід в атмосферу Землі. З одного боку, це буде безкоштовна доставка місячних зразків, які можна вивчити, але з іншого боку, це загроза для жителів деяких регіонів планети. Розрахунки показують, що місячне каміння може впасти на Південну Америку, Північну Африку та Аравійський півострів. Таким чином може постраждати інфраструктура, але це також може призвести до загибелі людей.

За словами вчених, якщо ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 з Місяцем збільшиться найближчими роками, то космічним агентствам, ймовірно, доведеться придумати, як запобігти цій події.

