Сотні невідомих аномалій у космосі виявили астрономи за допомогою ШІ (фото)

Вчені проаналізували понад 100 мільйонів зображень з архіву космічного телескопа Габбл і виявили в космосі сотні раніше невідомих об'єктів.

Всесвіт настільки величезний, а складність виявлення всього, що є в космосі, настільки велика, що це все одно що перерахувати всі піщинки в Сахарі. Але тепер, за допомогою штучного інтелекту, астрономи виявили понад 800 раніше невідомих космічних аномалій, прихованих в архівних даних космічного телескопа Хаббл. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Scientific American.

Вчені з Європейського космічного агентства (ЄКА) розробили інструмент на основі ШІ, що отримав назву AnomalyMatch, щоб виявити аномалії на зображеннях космосу. перевершили всі очікування. Було виявлено понад 1400 аномальних об'єктів, але понад 800 з них не були відомі астрономам.

АІ опрацював усього за 2,5 дня майже 100 мільйонів зображень з архіву даних космічного телескопа Габбл, зібраних за 35 років. Щоб обробити весь архів у пошуках космічних аномалій вченим довелося б витратити місяці або роки, якби вони це робили без допомоги АІ.

Шість раніше невідомих астрофізичних об'єктів з архіву даних космічного телескопа Габбл Фото: ESA

Астрономи з ЄКА кажуть, що астрономи добре справляються з виявленням космічних аномалій, але даних телескопа Хаббл занадто багато, щоб вони могли вручну обробляти їх швидко і з необхідним ступенем деталізації.

Найпоширенішим типом аномалій були злиття і взаємодія галактик, що може призводити до утворення дивних форм або довгих хвостів із зірок і газу.

Аномальне злиття галактик Фото: ESA

Серед майже 1400 аномальних об'єктів було виявлено незвичайні злиття галактик, галактики-медузи, у яких з'являється довгий газовий хвіст, та інші незвичайні особливості Всесвіту.

Наприклад, було виявлено десятки можливих гравітаційних лінз. Вони важливі, оскільки дають змогу спостерігати об'єкти, які в іншому разі розташовані занадто далеко. Гравітація галактики на передньому плані викривляє простір-час, так що світло від галактики на задньому плані посилюється. Гравітаційні лінзи також допомагають ученим вивчати розподіл темної матерії у Всесвіті, вимірювати відстані в космосі та космічне розширення, а також перевіряти загальну теорію відносності Ейнштейна.

Аномальна галактика Фото: ESA

Також астрономи виявили десятки дивних об'єктів, які не піддаються простому поясненню і їх складно класифікувати.

Вчені кажуть, що цей інструмент на основі ШІ може допомогти проаналізувати й інші масштабні архіви даних, зібрані різними телескопами за різний період часу.

