Там може бути позаземне життя: апарат NASA отримав важливі дані про супутник Юпітера (фото)

Космічний апарат NASA "Юнона" визначив товщину крижаної оболонки супутника Юпітера під назвою Європа. Це має важливе значення для розуміння того, чи може цей світ дійсно бути населеним.

Нові дані, отримані мікрохвильовим радіометром зонда NASA "Юнона", який обертається навколо Юпітера, допомогли вченим з'ясувати товщину крижаної оболонки супутника цієї планети під назвою Європа. Також вчені отримали нові дані про підповерхневу структуру крижаної оболонки Європи. Це важливо для розуміння внутрішнього устрою Європи та визначення можливості того, що в підземному океані може існувати позаземне життя. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Супутник Юпітера Європа має діаметр приблизно 3100 метрів, а значить він трохи менший за Місяць. Вважається, що під крижаною оболонкою Європи ховається величезний океан із води, де може існувати позаземне життя. Є дані, які свідчать про те, що інгредієнти, необхідні для створення і розвитку життя, можуть існувати в цьому океані.

Вивчення різних характеристик крижаної оболонки Європи, включно з її товщиною, мають велике значення для розуміння внутрішнього устрою супутника Юпітера і можливості існування там необхідних для життя умов.

Хоча прилад MWR космічного апарату "Юнона" був розроблений для дослідження атмосфери Юпітера, цей інструмент виявився цінним і для вивчення крижаних і вулканічних супутників газового гіганта.

Коли апарат "Юнона" наблизився до крижаної поверхні Європи на відстань близько 360 кілометрів, мікрохвильовий радіометр MWR зібрав дані про крижану оболонку та її підповерхневу структуру.

Супутник Юпітера Європа має діаметр приблизно 3100 метрів, а отже він трохи менший за Місяць Фото: NASA

У результаті вчені з'ясували, що товщина крижаної оболонки Європи становить близько 29 кілометрів, що узгоджується з припущеннями астрономів. При цьому вчені вказують на те, що це може бути тільки верхній шар, який в основному складається із замерзлої води. Якщо існує і внутрішній шар, то товщина крижаної оболонки Європи може бути більшою на кілька кілометрів.

Така товста крижана оболонка може ускладнювати надходження кисню і поживних речовин з поверхні Європи в підземний океан. Тому необхідно краще вивчити цей процес, який може вплинути на потенційну населеність Європи.

Також астрономи виявили в крижаній оболонці тріщини і порожнечі невеликих розмірів, які простягаються на глибину в кілька десятків метрів від поверхні. Невеликий розмір і мала глибина залягання цих структур вказують на те, що вони навряд чи є значущим шляхом для перенесення кисню і поживних речовин з поверхні Європи в підземний океан.

Тому питання про потенційну населеність Європи залишається відкритим.

У 2030 році супутник Юпітера Європу почне вивчати космічний апарат NASA Europa Clipper, який зможе з'ясувати, чи може там існувати позаземне життя.

Як уже писав Фокус, автори іншого дослідження з'ясували, що на Європі існує механізм, який дає змогу наповнювати підземний океан необхідними для життя речовинами.

Також Фокус писав про те, що астрономи проаналізували понад 100 мільйонів зображень з архіву космічного телескопа Хаббл і виявили в космосі сотні раніше невідомих об'єктів.