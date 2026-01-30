На супутнику Юпітера почався апокаліпсис: що виявив апарат NASA на Іо (фото)

Іо є світом із найбільшою кількістю вулканів у Сонячній системі. Космічний апарат NASA "Юнона" виявив найбільше виверження вулканів на цьому супутнику Юпітера.

На супутнику Юпітера Іо космічний апарат "Юнона" виявив найпотужніший вулканічний катаклізм, який будь-коли спостерігався в Сонячній системі. У південній півкулі Іо апарат виявив одночасне виверження десятків вулканів, яке відбувалося на площі 65 000 квадратних кілометрів. Синхронні виверження вулканів вказують на раніше не виявлену мережу взаємопов'язаних магматичних резервуарів, схованих прямо під покритою лавою поверхнею Іо. Дослідження опубліковано в журналі Journal of Geophysical Research: Planets, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Під час зближення з Іо, який є одним із найбільших супутників Юпітера, де розташовано приблизно 400 вулканів, космічний апарат "Юнона" зафіксував найпотужніше виверження вулканів з усіх зареєстрованих на цьому вулканічному світі. У великому регіоні в південній півкулі Іо було виявлено одночасне виверження десятків вулканів. Такого астрономи ще не бачили. Вчені кажуть, що ідеальна синхронність припускає, що це було одне величезне виверження, що поширюється надрами Іо на сотні кілометрів.

Унаслідок виверження вулканів виділилося приблизно 140-260 терават енергії (один терават — це трильйон ват). Попереднє найпотужніше вулканічне виверження на Іо, зафіксоване 2001 року, мало потужність близько 80 терават.

Космічний апарат "Юнона" за допомогою приладу JIRAM, який бачить інфрачервоне випромінювання, виявив найпотужніше виверження вулканів з усіх зареєстрованих на супутнику Юпітера Фото: NASA

За словами вчених, найбільше виверження вулканів на Іо було зафіксовано, коли апарат "Юнона" наблизився до супутника Юпітера на відстань 74 400 кілометрів 27 грудня 2024 року.

Диметр Іо становить 3643 км і по всій поверхні супутника розкидані приблизно 400 вулканів, що робить цей світ найбільш вулканічним у Сонячній системі. Виверження на Іо відбуваються через те, що потужна гравітація Юпітера стискає і деформує внутрішню частину Іо, що призводить до створення великої кількості тепла, необхідного для підтримки мантії в розплавленому стані. Розплавлена речовина з надр Іо під впливом Юпітера постійно виходить назовні.

Знімки Іо, отримані апаратом "Юнона", дають змогу побачити, як змінився регіон, у якому сталося найбільше виверження вулканів Фото: NASA

Найбільш інтригуючим у цьому масштабному вулканічному виверженні є те, що відразу кілька десятків вулканів почали вивергатися одночасно, а значить вони пов'язані зв'язком з великими магматичними резервуарами під поверхнею, які дають змогу виникати безлічі вивержень одночасно.

Вчені вважають, що підповерхневий шар і мантія Іо можуть бути схожі на губку, в тому сенсі, що вони заповнені порами, що містять магму. Цікаво, що не всі відомі вулкани в цьому регіоні вивергалися, що передбачає, що ті, які не вивергалися, не були пов'язані з цією магматичною мережею, а могли бути пов'язані з іншими.

Супутник Юпітера Іо вкритий вулканами, лавовими потоками і відкладеннями попелу Фото: solar-system

Вчені кажуть, що виверження вулканів такого масштабу, ймовірно, залишить довгоживучі лавові сліди на поверхні Іо. Ці зміни в ландшафті апарат "Юнона" шукатиме під час подальших спостережень за супутником Юпітера.

Найбільше виверження вулканів на Іо було виявлено завдяки інфрачервоному приладу JIRAM, який був розроблений для дослідження теплового випромінювання в атмосфері Юпітера і пошуку полярних сяйв на газовому гіганті.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, яку товщину має крижана оболонка ще одного супутника Юпітера — Європи. Ці дані важливі для розуміння потенційної населеності цього світу, адже вважається, що в підземному океані Європи може бути позаземне життя.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили найдальшу галактику у Всесвіті, яка кидає виклик уявленням про космос. Астрономи знайшли підтвердження того, що вони виявили найдавнішу галактику серед відомих. Світло від неї переміщалося до нас понад 13,5 мільярдів років.