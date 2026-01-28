Похожа на Землю: астрономы обнаружили недалеко от нас потенциально обитаемую планету (фото)

Если результаты исследования подтвердятся, то планета HD 137010 b станет единственной подтвержденной каменистой планетой, которая находится в зоне обитаемости звезды, похожей на Солнце.

Астрономы заявили, что они обнаружили предполагаемую планету, которая по размерам похожа на Землю. Этот мир, существование которого еще нужно подтвердить, получил название HD 137010 b и вращается он вокруг похожей на Солнце звезды на расстоянии 150 световых лет от нас. Это считается близким расстоянием по космическим меркам. Астрономы считают, что это может быть потенциально обитаемая планета. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет ABC.

Одним из самых популярных способов обнаружения планет вне Солнечной системы является транзитный метод. Когда потенциальная планета проходит на фоне своей родной звезды, то свет последней становиться более тусклым. Учитывая различные характеристики света, астрономы могут предполагать, что они обнаружили новую планету.

Поэтому объект под названием HD 137010 b пока что является кандидатом на роль каменистой планеты, хотя авторы исследования считают, что это именно планета, а не что-то другое. Для подтверждения этого факта нужно будет провести еще как минимум одно наблюдение.

Пока что известно, что предполагаемая планета HD 137010 b является каменистой, то есть напоминает планеты земной группы, а по размеру она примерно на 6% больше Земли. Также астрономы выяснили, что эта планета вращается вокруг своей звезды на примерно том же расстоянии, что и Марс от Солнца (Марс находится дальше от нашей звезды, чем Земля).

Ученые говорят, что существует 50-процентная вероятность того, что планета HD 137010 b может быть обитаемым миром. На это указывает тот факт, что она находится на краю зоны обитаемости своей звезды. Это значит, что на планете могут быть условия, которые позволяют существовать жидкой воде на поверхности. Вода, как известно, является одним из главных компонентов для жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

И все же наличие жидкой воды зависит от атмосферных условий на планете HD 137010 b, а также ее массы. Пока что нет возможности определить наличие атмосферы у предполагаемого мира и уточнить его массу. Но ученые надеются сделать это в будущем.

Также астрономы не отбрасывают возможность того, что это может быть холодная планета, куда не поступает достаточно света и тепла ее звезды. В таком случае она будет непригодной для жизни.

По словам ученых, это уникальный объект, ведь обнаружено очень мало кандидатов в планеты с похожими физическими характеристиками. Если результаты исследования подтвердятся, то планета HD 137010 b станет единственной подтвержденной каменистой планетой, которая находится в зоне обитаемости звезды, похожей на Солнце.

