Не "мертвая" планета: открытие на Меркурии бросает вызов существующей теории (фото)

Ученые выяснили, что Меркурий является активной планетой в геологическом плане. Хотя считалось, что это “мертвая” планета.

Меркурий всегда был несколько необычной планетой. Это самая маленькая планета в Солнечной системе, которая находится ближе всего к Солнцу. Имея массу примерно вдвое меньше, чем у Марса, но примерно такой же размер, как у Луны, Меркурий кажется странным миром. Хотя планета была активной в геологическом плане миллиарды лет назад, сейчас его поверхность выглядит почти полностью статичной и неизменной. Считалось, что Меркурий не проявляет геологической активности и является "мертвой" планетой. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications Earth & Environment, ставит под сомнение это предположение, пишет IFLScience.

Астрономы обнаружили яркие линии или полосы на склонах кратеров на Меркурии. Они считают, что эти полосы образовались в результате дегазации, то есть выделения летучих веществ из более глубоких слоев планеты через трещины. Большинство полос появляются из ярких углублений, которые также могли быть созданы в результате дегазации.

Это открытие было сделано благодаря анализу около 100 000 изображений поверхности Меркурия, полученных с помощью космического аппарата NASA MESSENGER, который изучал планету с 2011 по 2015 год. Ученые обнаружили 400 ярких полос на склонах кратеров.

Астрономы обнаружили яркие линии или полосы на склонах кратеров на Меркурии Фото: NASA

Авторы исследования выяснили, что эти структуры преимущественно встречаются на обращенных к Солнцу склонах более молодых ударных кратеров. Это говорит о том, что не только активность планеты, но и солнечное излучение и тепло способствуют выбросу более легких элементов, захваченных под поверхностью Меркурия.

По словам ученых, анализ показал, что линейные структуры на склонах, вероятно, образуются в результате дегазации летучих веществ, таких как сера или другие легкие элементы, поступающие из недр планеты. Таким образом, ученые говорят, что Меркурий нельзя считать "мертвой" планетой без геологической активности.

Результаты исследования показывают, что Меркурий не только имеет бурное прошлое, но и до сих пор подвергается изменениям Фото: NASA

Новое исследование показывает, что планета Меркурий геологически более активна, чем считалось ранее. Роль линейных структур как потенциальных индикаторов дегазации летучих веществ на Меркурии дает важные сведения о геологической динамике и составе планеты. Результаты исследования показывают, что Меркурий не только имеет бурное прошлое, но и до сих пор подвергается изменениям.

Это исследование чрезвычайно актуально. В конце этого года на орбиту вокруг Меркурий выйдет миссия BepiColombo и в начале 2027 года начнет изучать планету. Миссия состоит из двух космических аппаратов, которые создадут подробную карту поверхности планеты, изучат скрытый лед в полярных кратерах, магнитное поле Меркурия и даже углубления, упомянутые в этом исследовании. Ученые надеются использовать данные, собранные миссией BepiColombo, для подтверждения выводов данного исследования.

