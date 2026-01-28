Не "мертва" планета: відкриття на Меркурії кидає виклик існуючій теорії (фото)

Учені з'ясували, що Меркурій є активною планетою в геологічному плані. Хоча вважалося, що це "мертва" планета.

Меркурій завжди був дещо незвичною планетою. Це найменша планета в Сонячній системі, яка розташована найближче до Сонця. Маючи масу приблизно вдвічі меншу, ніж у Марса, але приблизно такий самий розмір, як у Місяця, Меркурій здається дивним світом. Хоча планета була активною в геологічному плані мільярди років тому, зараз її поверхня виглядає майже повністю статичною і незмінною. Вважалося, що Меркурій не проявляє геологічної активності і є "мертвою" планетою. Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications Earth & Environment, ставить під сумнів це припущення, пише IFLScience.

Астрономи виявили яскраві лінії або смуги на схилах кратерів на Меркурії. Вони вважають, що ці смуги утворилися внаслідок дегазації, тобто виділення летких речовин із глибших шарів планети через тріщини. Більшість смуг з'являються з яскравих заглиблень, які також могли бути створені в результаті дегазації.

Це відкриття було зроблено завдяки аналізу близько 100 000 зображень поверхні Меркурія, отриманих за допомогою космічного апарату NASA MESSENGER, який вивчав планету з 2011 по 2015 рік. Вчені виявили 400 яскравих смуг на схилах кратерів.

Астрономи виявили яскраві лінії або смуги на схилах кратерів на Меркурії Фото: solar-system

Автори дослідження з'ясували, що ці структури переважно трапляються на звернених до Сонця схилах молодших ударних кратерів. Це свідчить про те, що не тільки активність планети, а й сонячне випромінювання і тепло сприяють викиду легших елементів, захоплених під поверхнею Меркурія.

За словами вчених, аналіз показав, що лінійні структури на схилах, імовірно, утворюються внаслідок дегазації летких речовин, таких як сірка або інші легкі елементи, що надходять із надр планети. Таким чином, учені кажуть, що Меркурій не можна вважати "мертвою" планетою без геологічної активності.

Результати дослідження показують, що Меркурій не тільки має бурхливе минуле, а й досі зазнає змін Фото: NASA

Нове дослідження показує, що планета Меркурій геологічно активніша, ніж вважалося раніше. Роль лінійних структур як потенційних індикаторів дегазації летких речовин на Меркурії дає важливі відомості про геологічну динаміку і склад планети. Результати дослідження показують, що Меркурій не тільки має бурхливе минуле, а й досі зазнає змін.

Це дослідження надзвичайно актуальне. Наприкінці цього року на орбіту навколо Меркурія вийде місія BepiColombo і на початку 2027 року почне вивчати планету. Місія складається з двох космічних апаратів, які створять детальну карту поверхні планети, вивчать прихований лід у полярних кратерах, магнітне поле Меркурія і навіть заглиблення, згадані в цьому дослідженні. Вчені сподіваються використовувати дані, зібрані місією BepiColombo, для підтвердження висновків цього дослідження.

