Як з'явилася найменш вивчена планета Сонячної системи: у вчених є пояснення (фото)

Дослідження припускає, що зіткнення двох об'єктів зі схожою масою може пояснити утворення Меркурія.

Утворення Меркурія залишається нерозгаданою загадкою. Ця найменша і найближча до Сонця планета має дуже велике металеве ядро, яке становить приблизно 70% її маси. При цьому Меркурій має відносно невелику кам'янисту мантію. Досі одним із головних пояснень походження Меркурія вважалося, що планета втратила під час формування більшу частину кори та мантії після зіткнення з великим об'єктом. Але моделювання вчених показує, що такі зіткнення об'єктів із дуже різною масою трапляються вкрай рідко. Тому вчені дійшли висновку, що пояснити утворення Меркурія може зіткнення об'єктів зі схожою масою, які були більш поширені в ранній Сонячній системі. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Phys.

Моделювання вчених показало, що зіткнення двох протопланет зі схожою масою може пояснити склад Меркурія. Зіткнення між об'єктами дуже різної маси відбувалися вкрай рідко на відміну від зіткнень об'єктів зі схожою масою в ранній Сонячній системі, кажуть учені.

Це можливе зіткнення могло статися на відносно пізній стадії формування Сонячної системи, коли кам'янисті об'єкти схожих розмірів оберталися близько до Сонця.

Таке зіткнення, за словами вчених, з високою точністю може відтворити як загальну масу Меркурія, так і незвичайне співвідношення металів і силікатів у ньому. Похибка моделі становила менше ніж 5%.

За словами вчених, Меркурій є найменш вивченою планетою в Сонячній системі Фото: NASA

Результати дослідження допомагають пояснити, чому у Меркурія низька загальна маса, незважаючи на його велике металеве ядро, і чому планета має тонкий шар кам'янистого матеріалу.

Вчені вважають, що зіткнення могло знищити до 60% первісної мантії Меркурія, що пояснює високий вміст металів у його надрах. Також учені вважають, що частина викинутого матеріалу ніколи не повернулася назад на Меркурій, як припускали минулі дослідження. Таким чином збереглася диспропорція між ядром і мантією планети.

Поверхня Меркурія Фото: ESA

Автори дослідження вважають, що викинутий матеріал з Меркурія міг потрапити до складу інших планет під час їхнього формування. Можливо, частина Меркурія знаходиться всередині Венери.

За словами вчених, Меркурій є найменш вивченою планетою в Сонячній системі, а тому ще належить розкрити багато його загадок.

