Как появилась наименее изученная планета Солнечной системы: у ученых есть объяснение (фото)

Исследование предполагает, что столкновение двух объектов с похожей массой может объяснить образование Меркурия.

Образование Меркурия остается неразгаданной загадкой. Эта самая маленькая и самая близкая к Солнцу планета имеет очень большое металлическое ядро, которое составляет примерно 70% ее массы. При этом Меркурий имеет относительно небольшую каменистую мантию. До сих пор одним из главных объяснений происхождения Меркурия считалось, что планета потеряла во время формирования большую часть коры и мантии после столкновения с крупным объектом. Но моделирование ученых показывает, что такие столкновения объектов с очень разной массой встречаются крайне редко. Поэтому ученые пришли к выводу, что объяснить образование Меркурия может столкновение объектов с похожей массой, которые были более распространены в ранней Солнечной системе. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Phys.

Моделирование ученых показало, что столкновение двух протопланет с похожей массой может объяснить состав Меркурия. Столкновения между объектами очень разной массы происходили крайне редко в отличие от столкновений объектов с похоже массой в ранней Солнечной системе, говорят ученые.

Это возможное столкновение могло произойти на относительно поздней стадии формирования Солнечной системы, когда каменистые объекты схожих размеров вращались близко к Солнцу.

Такое столкновение, по словам ученых, с высокой точностью может воспроизвести как общую массу Меркурия, так и необычное соотношение металлов и силикатов в нем. Погрешность модели составила менее 5%.

По словам ученых, Меркурий является наименее изученной планетой в Солнечной системе Фото: NASA

Результаты исследования помогают объяснить, почему у Меркурия низкая общая масса, несмотря на его большое металлическое ядро, и почему планета имеет тонкий слой каменистого материала.

Ученые считают, что столкновение могло уничтожить до 60% первоначальной мантии Меркурия, что объясняет высокое содержание металлов в его недрах. Также ученые считают, что часть выброшенного материала никогда не вернулась обратно на Меркурий, как предполагали прошлые исследования. Таким образом сохранилась диспропорция между ядром и мантией планеты.

Поверхность Меркурия Фото: ESA

Авторы исследования считают, что выброшенный материал с Меркурия мог попасть в состав других планет во время их формирования. Возможно, часть Меркурия находится внутри Венеры.

По словам ученых, Меркурий является наименее изученной планетой в Солнечной системе, а потому еще предстоит раскрыть много его загадок.

