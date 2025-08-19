Самая маленькая планета Солнечной системы: как сильно уменьшился Меркурий и почему (фото)

Планета Меркурий продолжается уменьшаться в размерах, ведь все еще остывает после образования миллиарды лет назад. Теперь ученые выяснили, насколько сильно уменьшилась планета за это время.

Каменистые планеты Солнечной системы, которые образовались примерно 4,5 млрд лет назад, изначально были очень горячими, ведь состояли из расплавленного материала. В течение миллионов лет планеты остыли и превратились в то, что мы видим сейчас. Но Меркурий продолжает остывать и по мере охлаждения становится меньше, ведь его внутренняя часть сжимается. Авторы исследования, опубликованного в журнале AGU Advances, оценили насколько сильно уменьшился Меркурий за миллиарды лет, пишет Space.

Меркурий — это самая маленькая планета в Солнечной системе и самая близкая к Солнцу. На этой планете наблюдаются самые резкие перепады температур в Солнечной системе. Дневная сторона Меркурия нагревается до температуры плюс 430 градусов Цельсия, а ночная сторона остывает до температуры минус 170 градусов Цельсия. И все же это не самая горячая планета в Солнечной системе, ведь на Венере благодаря сильному парниковому эффекту температура поднимается до плюс 480 градусов Цельсия. По размеру Меркурий немного больше Луны и год там длится всего 88 земных дней, ведь планета имеет самое быстрое орбитальное движение вокруг Солнца среди всех планет Солнечной системы.

Сейчас ученым известно, что с момента образования примерно 4,5 млрд лет назад Меркурий непрерывно сжимается, теряя тепло. При этом поверхность Меркурия трескается по мере охлаждения. Разломы прорезают каменистую поверхность планеты, чтобы компенсировать продолжающееся сжатие.

Наблюдая за тем, как разломы поднимают участки поверхности Меркурия, ученые могут оценить насколько сильно уменьшился Меркурий с момента образования. Но предыдущие оценки сильно различались, предполагая, что из-за разломов, образовавшихся в результате охлаждения, радиус Меркурия уменьшился примерно на 1–7 километров.

Чтобы устранить это несоответствие авторы нового исследования использовали альтернативный метод оценки сжатия Меркурия, вызванного остыванием планеты. Все предыдущие оценки основывались на методе, который учитывает длину и вертикальный рельеф приподнятых форм рельефа, но дает разные оценки сжатия в зависимости от количества разломов, включенных в набор данных. Альтернативный метод не зависит от количества разломов. Вместо этого он измеряет, насколько самый большой разлом в наборе данных компенсирует сжатие, а затем масштабирует этот эффект для оценки общего уменьшения размера планеты.

Ученые использовали этот метод для анализа трех различных наборов данных о разломах на поверхности Меркурия. Они обнаружили, что независимо от используемого набора данных, оценка сжатия планеты оказывалась на уровне от 2 до 3,5 км. Объединив результаты с предыдущими оценками дополнительного сжатия, которое могло быть вызвано процессами охлаждения, не связанными с разломами, ученые пришли к выводу, что с момента образования радиус Меркурия уменьшился в общей сложности на 2,7–5,6 километра.

