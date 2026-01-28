Схожа на Землю: астрономи виявили недалеко від нас потенційно населену планету (фото)

Якщо результати дослідження підтвердяться, то планета HD 137010 b стане єдиною підтвердженою кам'янистою планетою, яка розташована в зоні населеності зірки, схожої на Сонце.

Астрономи заявили, що вони виявили ймовірну планету, яка за розмірами схожа на Землю. Цей світ, існування якого ще потрібно підтвердити, отримав назву HD 137010 b і обертається він навколо схожої на Сонце зірки на відстані 150 світлових років від нас. Це вважається близькою відстанню за космічними мірками. Астрономи вважають, що це може бути потенційно населена планета. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters, пише ABC.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Одним із найпопулярніших способів виявлення планет поза Сонячною системою є транзитний метод. Коли потенційна планета проходить на тлі своєї рідної зірки, то світло останньої стає більш тьмяним. З огляду на різні характеристики світла, астрономи можуть припускати, що вони виявили нову планету.

Відео дня

Тому об'єкт під назвою HD 137010 b поки що є кандидатом на роль кам'янистої планети, хоча автори дослідження вважають, що це саме планета, а не щось інше. Для підтвердження цього факту потрібно буде провести ще щонайменше одне спостереження.

Поки що відомо, що ймовірна планета HD 137010 b є кам'янистою, тобто нагадує планети земної групи, а за розміром вона приблизно на 6% більша за Землю. Також астрономи з'ясували, що ця планета обертається навколо своєї зірки на приблизно тій самій відстані, що й Марс від Сонця (Марс розташований далі від нашої зірки, ніж Земля).

Передбачуваний зовнішній вигляд планети HD 137010 b Фото: ABC

Учені кажуть, що існує 50-відсоткова ймовірність того, що планета HD 137010 b може бути населеним світом. На це вказує той факт, що вона розташована на краю зони населеності своєї зірки. Це означає, що на планеті можуть бути умови, які дозволяють існувати рідкій воді на поверхні. Вода, як відомо, є одним із головних компонентів для життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

І все ж наявність рідкої води залежить від атмосферних умов на планеті HD 137010 b, а також її маси. Поки що немає можливості визначити наявність атмосфери у передбачуваного світу й уточнити його масу. Але вчені сподіваються зробити це в майбутньому.

Також астрономи не відкидають можливість того, що це може бути холодна планета, куди не надходить достатньо світла і тепла її зірки. У такому разі вона буде непридатною для життя.

За словами вчених, це унікальний об'єкт, адже виявлено дуже мало кандидатів у планети зі схожими фізичними характеристиками. Якщо результати дослідження підтвердяться, то планета HD 137010 b стане єдиною підтвердженою кам'янистою планетою, що розташована в зоні населеності зірки, схожої на Сонце.

Як уже писав Фокус, відкриття на Меркурії кидає виклик існуючій теорії. Вчені з'ясували, що Меркурій є активною планетою в геологічному плані. Хоча вважалося, що це "мертва" планета.

Також Фокус писав про те, що від удару астероїда по Місяцю, можуть постраждати люди на Землі. Цей великий астероїд може зіткнутися з Місяцем вже через 6 років.