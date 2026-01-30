Перша сфотографована чорна діра викинула струмінь завдовжки 3000 світлових років (фото)

Астрономи наблизилися до розгадки таємниці надмасивної чорної діри M87*, яка стосується механізму запуску гігантського струменя з плазми в навколишній космос.

Використовуючи телескоп Event Horizon (EHT), астрономи відстежили космічний потік завдовжки 3000 світлових років до його джерела в надмасивній чорній дірі M87*, яка є першою чорною дірою, сфотографованою людством. Цей прорив може допомогти краще зрозуміти, що створює ці потужні потоки заряджених частинок, які рухаються майже зі швидкістю світла. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

Надмасивна чорна діра M87* розташована в центрі галактики M87 на відстані 55 млн світлових років від нас. Це перша сфотографована безпосередньо чорна діра, знімок якої був створений за допомогою телескопа EHT і опублікований у 2019 році.

Маса чорної діри M87* приблизно в 6,5 мільярдів разів більша за масу Сонця. Вона не тільки масивніша за центральну чорну діру Чумацького Шляху, Стрілець A* (її маса в 4 мільйони разів більша за масу Сонця), але й також є активною чорною дірою. Це означає, що вона поглинає дуже багато навколишнього газу і пилу, а також випускає потужні струмені з плазми в космос. Але точне джерело цих струменів і точний механізм, який їх запускає, досі залишаються загадкою.

Щоб краще зрозуміти струмені надмасивної чорної діри M87*, астрономи використовували спостереження телескопа EHT, проведені у 2021 році. Особливий метод спостереження дає змогу виявляти структури навколо надмасивних чорних дір у малих масштабах, як-от кільце з гарячої матерії, що світиться, яке домінує на зображенні M87* 2019 року і фактично є "тінню" цієї чорної діри. Використовуючи нові спостереження, астрономи нарешті змогли пов'язати кільце речовини, що світиться, навколо M87* з основою струменя, що виривається з цієї надмасивної чорної діри, що дає ймовірне місце походження цього струменя.

Перша фотографія чорної діри М87* Фото: черная дыра

За словами вчених, визначення того, де може зародитися струмінь із плазми, і як він пов'язаний із "тінню" чорної діри, додає ключового елемента до вирішення давньої загадки цієї чорної діри.

Учені з'ясували, що потужний струмінь завдовжки 3000 світлових років, імовірно, виходить із компактної області, розташованої на відстані менше однієї десятої світлового року від чорної діри. Цей регіон пов'язаний з основою струменя M87*.

Тепер астрономи планують провести додаткові спостереження за чорною дірою M87*, щоб краще зрозуміти структуру її космічного потоку і отримати його зображення в найдрібніших деталях. Це може призвести до розуміння того, як надмасивні чорні діри запускають свої струмені і формують навколишнє середовище.

