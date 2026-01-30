Первая сфотографированная черная дыра выбросила струю длиной 3000 световых лет (фото)

Астрономы приблизились к разгадке тайны сверхмассивной черной дыры M87*, которая касается механизма запуска гигантской струи из плазмы в окружающий космос.

Используя телескоп Event Horizon (EHT), астрономы отследили космический поток длиной 3000 световых лет до его источника в сверхмассивной черной дыре M87*, которая является первой черной дырой, сфотографированной человечеством. Этот прорыв может помочь лучше понять, что создает эти мощные потоки заряженных частиц, которые движутся почти со скоростью света. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

Сверхмассивная черная дыра M87* находится в центре галактики M87 на расстоянии 55 млн световых лет от нас. Это первая сфотографированная напрямую черная дыра, снимок которой был создан с помощью телескопа EHT и опубликован в 2019 году.

Масса черной дыры M87* примерно в 6,5 миллиардов раз больше массы Солнца. Она не только массивнее центральной черной дыры Млечного Пути, Стрелец A* (ее масса в 4 миллиона раз больше массы Солнца), но также является активной черной дырой. Это означает, что она поглощает очень много окружающего газа и пыли, а также выпускает мощные струи из плазмы в космос. Но точный источник этих струй и точный механизм, который их запускает, до сих пор остаются загадкой.

Чтобы лучше понять струи сверхмассивной черной дыры M87* астрономы использовали наблюдения телескопа EHT, проведенные в 2021 году. Особенный метод наблюдения позволяет выявлять структуры вокруг сверхмассивных черных дыр в малых масштабах, такие как светящееся кольцо из горячей материи, которое доминирует на изображении M87* 2019 года и фактически является "тенью" этой черной дыры. Используя новые наблюдения, астрономы наконец смогли связать светящееся кольцо вещества вокруг M87* с основанием струи, вырывающейся из этой сверхмассивной черной дыры, что дает вероятное место происхождения этой струи.

Первая фотография черной дыры М87* Фото: EHT Collaboration

По словам ученых, определение того, где может зародиться струя из плазмы, и как она связана с "тенью" черной дыры, добавляет ключевой элемент к решению давней загадки этой черной дыры.

Ученые выяснили, что мощная струя длиной 3000 световых лет вероятно выходит из компактной области, расположенной на расстоянии менее одной десятой светового года от черной дыры. Этот регион связан с основанием струи M87*.

Теперь астрономы планируют провести дополнительные наблюдения за черной дырой M87*, чтобы лучше понять структуру ее космического потока и получить его изображения в мельчайших деталях. Это может привести к пониманию того, как сверхмассивные черные дыры запускают свои струи и формируют окружающую их среду.

