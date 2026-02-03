NASA зробить важливу заяву про повернення людей на Місяць: із ракетою щось не так

Триває найважливіший етап підготовки місячної пілотованої місії "Артеміда-2", у рамках якої вперше за 54 роки астронавти здійснять подорож до Місяця. Але NASA зіткнулося з технічними труднощами.

Фахівці NASA у вівторок, 3 лютого, заправили паливом ракету Space Launch System, яка має найближчими днями відправити в подорож до Місяця на кораблі "Оріон" астронавтів місії "Артеміда-2". Попередньо старт ракети був запланований на 8 лютого, але через проблеми, що виникли з ракетою, поки невідомо, коли він відбудеться. NASA готує спеціальну заяву, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

NASA провело один із найважливіших етапів підготовки до запуску ракети Space Launch System у рамках першої за 54 роки місячної місії з екіпажем "Аретміда-2". Чотири астронавти на космічному кораблі "Оріон" здійснять 10-денну подорож до Місяця і назад, водночас вони облітають супутник Землі і перевірять нові технології, які допоможуть астронавтам місії "Артеміда-3" знову опинитися на поверхні Місяця. Це станеться вперше з 1972 року.

Відео дня

Фахівці NASA під час підготовки до старту завантажили в баки ракети Space Launch System 2,65 мільйона літрів сильно охолодженого (до мінус 250 градусів Цельсія) палива: рідкого водню і рідкого кисню. Ракета наразі перебуває на стартовому майданчику 39B у Космічному центрі імені NASA імені Кеннеді у Флориді.

Наземним командам довелося двічі зупиняти заправку ракети рідким воднем через те, що було виявлено витоки палива. Але проблема була вирішена і ракету вдалося заправити паливом. Але поки невідомо, чи визнає NASA перевірку працездатності ракети повністю успішною через проблеми, що виникли.

Космічне агентство США 3 лютого о 19.00 за Києвом має зробити заяву щодо готовності ракети Space Launch System до запуску і чи відбудеться він 8 лютого.

Витоки рідкого водню з ракети Space Launch System не стали несподіванкою для NASA. Річ у тім, що подібне вже відбувалося під час підготовки до запуску безпілотної місії "Аретміда-1" у 2022 році. Тоді космічний корабель "Оріон" без екіпажу облетів навколо Місяця і повернувся на Землю. У 2022 році старт місії був запланований на весну, але відбувся тільки в листопаді, адже NASA вирішувало технічні проблеми.

Що буде із запланованим на початок лютого запуском місії "Артеміда-2" стане відомо вже скоро. У будь-якому разі, у NASA заплановані ще дати запуску в березні та квітні цього року, якщо випробування ракети пройде не так як планувалося.

Фокус уже писав про п'ять найгірших сценаріїв для місії "Артеміда-2", якщо щось піде не за планом.

Також Фокус писав про те, з якою швидкістю Сонце обертається навколо своєї осі. Час, необхідний Сонцю для здійснення повного оберту навколо своєї осі залежить від того, в якій частині Сонця проводити вимірювання.