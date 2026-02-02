П'ять найгірших сценаріїв для "Артеміда-2": ракета може розвалитися на льоту

NASA активно готується до запуску місії "Артеміда-2", який може відбутися вже за тиждень. Експерти розповіли, що може піти не так під час запуску та польоту до Місяця.

Члени екіпажу місії "Артеміда-2" Рід Вайсмен, Віктор Гловер, Христина Кох і Джеремі Хансен вирушать у перший політ людей навколо Місяця за 54 роки. Запуск може відбутися в період з 8 по 11 лютого. Але під час запуску і польоту в космосі з ракетою і космічним кораблем можуть статися надзвичайні ситуації. Експерти розповіли про п'ять найгірших сценаріїв для місії "Артеміда-2", пише Daily Mail.

Аварія на стартовому майданчику

У день запуску екіпаж місії "Артеміла-2" підніметься на борт космічного корабля "Оріон", який розташований на вершині 98-метрової ракети-носія Space Launch System. Але завжди існує ймовірність несподіваного витоку палива, виникнення пожежі, а також руйнування конструкції ракети під час запуску.

Рід Вайсмен (унизу), Віктор Гловер (угорі), Христина Кох (ліворуч) і Джеремі Гансен (праворуч) Фото: solar-system

Якщо це станеться, у астронавтів може бути лише кілька хвилин, щоб покинути вершину 83-метрової стартової вежі. Для цього вони повинні будуть скористатися спеціальними спусковими пристроями, які доставлять екіпаж вниз приблизно за 30 секунд.

Але в екіпажу може не вистачити часу, щоб вибратися з корабля, і саме тут вступає в дію система аварійного порятунку (LAS) космічного корабля "Оріон". Вона складається з двох частин: вежі, що містить три твердопаливні ракетні двигуни, і обтічника, що містить чотири захисні панелі.

Якщо виникнуть проблеми під час запуску, то двигуни LAS вмикатимуться і відокремлять корабель "Оріон" від ракети. Після цього корабель підніметься на висоту приблизно 2 км і на відстань близько 1,5 км від стартового майданчика.

Після цього у корабля розкриються парашути і екіпаж благополучно спуститься в Атлантичний океан.

Збій під час підйому

Щойно запустяться ракетні двигуни і ракета-носій Space Launch System почне відриватися від землі, у місії "Артеміда-2" почнеться одна з найнебезпечніших стадій.

Кріс Боскільон із некомерційної організації Moon Village Association каже, що під час підйому ракети виникають найвищі динамічні навантаження на екіпаж. І такий запуск у космос буде ризикованішим, ніж звичайний політ на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Приблизно через 90 секунд після старту ракета досягне максимального динамічного тиску, оскільки поєднання прискорення і опору повітря створить максимальне навантаження. Структурний збій у цей момент призведе до того, що ракета просто розвалиться на частини.

Але система LAS все ще може врятувати екіпаж, якщо щось піде не так. Корабель Оріон протягом 4 секунд відокремитися від ракети, у нього розкриються парашути, і він приземлиться в межах кількох кілометрів від стартового майданчика.

Хоча це має врятувати екіпаж, політ буде не комфортним, оскільки астронавти можуть зазнавати перевантаження, що в 15 разів перевищують прискорення вільного падіння, або 15G. Для порівняння, максимальне перевантаження, яке зазвичай може витримати підготовлений пілот винищувача, не втрачаючи свідомості, становить 9G, тоді як середня людина зазвичай не може витримати більше 6G.

Щойно запустяться ракетні двигуни і ракета-носій Space Launch System почне відриватися від землі, у місії "Артеміда-2" почнеться одна з найнебезпечніших стадій Фото: solar-system

Відмова критичних систем

Однією з причин, чому місія "Артеміда-2" більш ризикована, ніж звичайні польоти в космос, є тестування відносно нових технологій. Космічний корабель "Оріон" побував у космосі один раз і то без екіпажу. У 2022 році він облетів Місяць у рамках місії "Аретміда-1".

Боскільон каже, що системи життєзабезпечення корабля "Оріон" не використовували з екіпажем, а це створює ризик відмови однієї з критично важливих систем після того, як корабель уже покине атмосферу Землі.

Якщо щось піде не так протягом першого дня польоту, поки "Оріон" ще перебуває на низькій навколоземній орбіті, екіпаж може просто увімкнути двигуни і повернутися додому. Але якщо частина двигунів або системи життєзабезпечення вийде з ладу після початку польоту до Місяця, ситуація значно ускладниться. Через відмову двигунів астронавти не зможуть змінити курс і врятувати екіпаж буде неможливо.

Щоб вирішити цю проблему, NASA відправить "Оріон" за так званою траєкторією вільного повернення. Це означає, що космічний корабель природним чином облетить Місяць і буде відкинутий назад до Землі місячною гравітацією, без необхідності вмикати двигуни.

У разі надзвичайної ситуації на борту корабля перебуватиме більша кількість їжі, води та повітря, ніж необхідно на заплановані 10 днів місії "Артеміда-2".

Медична надзвичайна ситуація

У січні NASA провело першу в історії медичну евакуацію з МКС після того, як в одного з членів екіпажу виникла медична надзвичайна ситуація. Тобто виникли проблеми зі здоров'ям, але NASA не розкриває подробиць.

Якщо в екіпажу місії "Артеміда-2" виникне медична надзвичайна ситуація, але це може виявитися критичним моментом для місії. Астронавти перебуватимуть занадто далеко від Землі, а тому врятувати їх швидко не вийде.

Відмова теплозахисного екрана корабля "Оріон"

Після завершення основної частини місії "Артеміда-2" екіпаж зіткнеться з найнебезпечнішою її частиною. Коли корабель "Оріон" увійде в атмосферу Землі зі швидкістю близько 40 000 км/год, тертя знизить цю швидкість до 482 км/год лише за кілька хвилин. У результаті утвориться неймовірна кількість тепла, оскільки передня частина космічного корабля досягне температури близько 2760 градусів за Цельсієм. У цей момент екіпаж захищатиме теплозахисний екран.

Деякі експерти та колишні астронавти NASA вважають, що теплозахисний екран корабля "Оріон" не справляється зі своїм завданням Фото: solar-system

Проблема в тому, що деякі експерти і колишні астронавти NASA вважають, що теплозахисний екран корабля "Оріон" не справляється зі своїм завданням.

Після закінчення місії "Аретміда-1" NASA виявило, що теплозахисний екран "тріснув і був вкритий несподіваними ушкодженнями. Матеріал теплозахисного екрану, відомий як Avcoat, призначений для вигоряння при вході в атмосферу, щоб допомогти розсіяти тепло, але ці пошкодження значно перевершили очікування NASA. Хоча теплозахисний екран не вийшов з ладу, і екіпаж був би в безпеці, він не працював так, як потрібно.

NASA вирішило не змінювати теплозахисний екран, але внесло деякі важливі зміни в план місії. Боскільон каже, що NASA вирішило скоригувати траєкторію входу корабля "Оріон" в атмосферу, щоб скоротити час, проведений в умовах сильного нагріву.

Як уже писав Фокус, NASA проведе головну репетицію запуску ракети Space Launch System 3 лютого, щоб визначити, коли стартує місія "Артеміда-2".