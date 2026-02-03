Ілон Маск збирається створити "розумне Сонце" в космосі: воно знадобиться ненаситному ШІ

Ілон Маск об'єднав дві своїх компанії SpaceX і xAI для того, щоб створити в космосі інноваційні дата-центри. Це перший крок, за словами Маска, до створення цивілізації типу II за шкалою Кардашева.

Ілон Маск у блозі на сайті компанії SpaceX оголосив про те, що його компанія SpaceX, яка займається запусками ракет і супутників у космос, придбала його ж компанію xAI, яка займається розробкою ШІ. Найвідоміше її дітище — це чат-бот Grok. Тепер ці компанії разом працюватимуть над створенням інноваційного дата-центру в космосі.

"Це знаменує собою не просто наступну главу, а наступну книжку в місії SpaceX і xAI: масштабування для створення розумного Сонця, щоб зрозуміти Всесвіт і поширити світло свідомості до зірок", — написав Маск трохи дивне повідомлення.

Маск пише, що досягнення в галузі ШІ залежать від великих наземних дата-центрів, які вимагають величезних обсягів енергії та охолодження. Земних ресурсів для ШІ не вистачає, тому необхідно побудувати дата-центри в космосі, оскільки тільки безмежна енергія Сонця може забезпечити енергією весь ШІ, з яким хочуть працювати люди. При цьому ракети Starship компанії SpaceX зможуть доставити ці дата-центри на орбіту.

Земних ресурсів для ШІ не вистачає, тому необхідно побудувати дата-центри в космосі, оскільки тільки безмежна енергія Сонця може забезпечити енергією весь ШІ, з яким хочуть працювати люди, вважає Ілон Маск. Фото: ESA

"Завдяки використанню постійної сонячної енергії ці супутники перетворять наші можливості масштабування обчислювальних потужностей. Запуск угруповання з мільйона супутників, що працюють як орбітальні дата-центри, — це перший крок до створення цивілізації типу II за шкалою Кардашева, здатної використовувати всю енергію Сонця, підтримуючи водночас додатки на основі штучного інтелекту для мільярдів людей уже сьогодні й забезпечуючи багатопланетне майбутнє людства", — написав Маск.

За оцінками Маска SpaceX одного разу зможе запускати ракети Starship щогодини, і вони зможуть виводити на орбіту супутники загальною масою в 200 тонн за один політ. Потім, ця ракета "доставлятиме на орбіту і за її межі мільйони тонн на рік, відкриваючи захопливе майбутнє, в якому людство буде досліджувати космос".

Зоряний корабель Фото: SpaceX

За словами Маска, розрахунки показують, що запуск мільйона тонн супутників на рік, які генерують 100 кВт енергії на тонну, додасть 100 гігаватів енергії для ШІ щороку, без необхідності в постійному технічному обслуговуванні або ремонті. Далі Маск пише, що можна буде навіть генерувати 1 терават енергії для ШІ в космосі. При цьому, за оцінками Маска, космос стане найдешевшим способом генерації енергії для ШІ вже протягом 2-3 років. Це дасть змогу ШІ обробляти дані "з безпрецедентною швидкістю і в безпрецедентних масштабах, прискорюючи прориви в нашому розумінні фізики і винахід технологій на благо людства", вважає Маск.

Власник SpaceX також заявив, що він планує створити заводи на Місяці, які використовуватимуть місцеві ресурси для виробництва нових супутників. З Місяця потім запускатимуться в далекий космос нові дата-центри, що створюють петавати енергії для ШІ.

"Можливості, які ми відкриємо, створивши космічні дата-центри, дадуть змогу фінансувати й розвивати самодостатні бази на Місяці, цілу цивілізацію на Марсі і, зрештою, освоювати Всесвіт", — написав Маск.

